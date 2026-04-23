Por posible espionaje: El Gobierno prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

El Poder Ejecutivo argumentó que fue de manera «preventiva».

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, según se confirmó esta mañana.

Fue comunicado a través de un mensaje de difusión breve: “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”. Ayer, la Casa Militar denunció a dos periodistas por presunto «espionaje».

El gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, inhabilitó el acceso a la Casa Rosada a periodistas acreditados de diversos medios, incluyendo casos emblemáticos como el de Liliana Franco y Fabián Waldman. La medida, inicialmente selectiva y luego extendida, se justificó preventivamente por una supuesta investigación sobre espionaje y desinformación rusa.

La restricción comenzó afectando a cronistas específicos y evolucionó hacia una inhabilitación general de las huellas dactilares para el ingreso de prensa, a la espera de un nuevo reempadronamiento tras la vencida prórroga de acreditaciones.