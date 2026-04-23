Ley Lucio en el Poder Judicial: Capacitación para su inmediata implementación

La Ley Lucio establece un Plan Federal de Capacitación obligatorio y continuo sobre derechos de la infancia para funcionarios públicos en Argentina.

Las juezas de la Suprema Corte de Justicia Dras. María Eugenia Nieva, directora de la Escuela de Capacitación Judicial, y Emma María Mercedes Arias, responsable de la Oficina de Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA), mantuvieron una reunión de trabajo con la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia, Alejandra Martínez.

La misma fue con el objetivo de articular la ejecución de la primera capacitación sobre la Ley Lucio dirigida a jueces, juezas, funcionarios y empleados judiciales.

Participaron también el defensor general adjunto de la Defensoría, Dr. Agustín Garlatti, y la secretaria académica de la Escuela de Capacitación Judicial, Dra. Mónica Medardi.

El encuentro marca el inicio efectivo de una instancia formativa clave, orientada a fortalecer herramientas para la prevención, detección temprana y abordaje adecuado de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, consolidando una justicia con enfoque integral y centrada en el interés superior del niño.

En la oportunidad, las autoridades destacaron que la capacitación se implementará de manera inmediata, como parte de una política activa de fortalecimiento institucional, reafirmando el compromiso conjunto de garantizar intervenciones judiciales oportunas, eficaces y respetuosas de los derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia.