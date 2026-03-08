Se repatriaron 248 ciudadanos argentinos varados en Emiratos Árabes Unidos

Se trata de cerca de la mitad de un total de 416 argentinos en el país asiático afectados por el conflicto bélico. Hay más vuelos programados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 248 de los 416 ciudadanos argentinos que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos y fueron afectados por el conflicto en Medio Oriente lograron salir del país tras gestiones coordinadas entre la cartera, la embajada y el consulado ante autoridades locales y aerolíneas.

El canciller Pablo Quirno destacó en su cuenta de X que «hay más vuelos programados para los próximos días» y aseguró: «Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible».

La compañía Emirates anunció la operación de vuelos que se realizará hoy y mañana hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con escala en Río de Janeiro, dentro de un cronograma reducido utilizado para repatriar a los argentinos que quedaron varados en Dubái por el conflicto bélico.

Según la aerolínea, la reanudación parcial de rutas fue posible por la reapertura limitada del espacio aéreo regional, lo que permite realizar vuelos comerciales con condiciones de seguridad.

Medidas preventivas y esquema de priorización

Emirates señaló que su programación se restablece de forma gradual y está sujeta a la disponibilidad del espacio aéreo y al cumplimiento de requisitos operativos, priorizando la seguridad. Asimismo, pidió a los pasajeros que solo se presenten en el aeropuerto si cuentan con reserva confirmada y que consulten las actualizaciones en sus canales oficiales.

La Cancillería argentina desalentó los traslados terrestres no coordinados hacia Omán o Arabia Saudita debido a la falta de garantías en las rutas transfronterizas.

En su lugar, la prioridad fue mantener a los argentinos en tránsito —principalmente procedentes de Israel y Qatar— en centros urbanos con infraestructura de servicios hasta que se normalice la frecuencia de vuelos comerciales.

Las embajadas y consulados trabajan con las aerolíneas para que, a medida que se habiliten plazas, los ciudadanos argentinos embarquen siguiendo un «esquema de priorización» que contempla, por ejemplo, casos con menores de edad y personas con problemas de salud.

Contexto y alcance

El cierre casi total del espacio aéreo regional, derivado de represalias iraníes y operaciones aliadas, dejó varados a alrededor de 1.500 personas de distintas nacionalidades en Dubái.

La respuesta diplomática argentina buscó minimizar riesgos y coordinar retornos seguros y ordenados, priorizando asistencia consular y canales oficiales de comunicación.

La Cancillería mantiene comunicación permanente con los ciudadanos afectados y continuará informando sobre nuevas salidas y protocolos de embarque a través de sus canales oficiales.

