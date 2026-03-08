El Ministerio de Desarrollo Humano realizó una jornada integral de asesoramiento y capacitación en Santa Catalina

Con el propósito de fortalecer la presencia territorial del Estado y garantizar el acceso equitativo a las políticas públicas, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante una jornada de trabajo en la localidad de Santa Catalina.