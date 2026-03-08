El ISJ y el Colegio de Farmacéuticos facilitan la entrega de pañales

Los afiliados podrán acceder a los pañales a través de las farmacias adheridas. De esta manera, el ISJ avanza en la descentralización.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y el Colegio de Farmacéuticos formalizaron un acuerdo por el cual, a partir de la próxima semana, la entrega de pañales descartables dejará de ser centralizada para realizarse de forma mensual, a través de las farmacias adheridas a la red profesional.

La rúbrica del convenio estuvo a cargo de Ezequiel Vega, vocal I a cargo de la Presidencia del ISJ; Osvaldo González, vocal II de la Institución y Gustavo Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.

El nuevo esquema de provisión del ISJ está destinado a tres grupos:

– Programa Materno. Para bebés de 0 a 6 meses de vida, con el objetivo de incentivar la lactancia materna exclusiva.

– Plan Discapacidad. Destinado a afiliados titulares e indirectos obligatorios incorporados bajo los términos de la Ley Provincial 4398/88.

– Plan Prestacional Básico (Adultos Mayores). Incluye a afiliados titulares e indirectos, ya sean obligatorios o adherentes voluntarios.

Uno de los puntos más destacados por las autoridades es la simplificación burocrática. Con este sistema, el afiliado deberá gestionar el trámite de forma anual, presentándose únicamente para las renovaciones o auditorías correspondientes. Una vez cargado en el sistema, el beneficio impactará directamente en las farmacias.

«El objetivo es optimizar la provisión de pañales para que nuestros afiliados de toda la provincia puedan pasar directamente por la farmacia más cercana a su domicilio», explicó Vega.

Asimismo, confirmó que el nuevo formato entrará en vigencia a mediados de la próxima semana.

Martínez, por su parte, calificó el acuerdo como «muy positivo» y destacó el diálogo permanente con la obra social. «Esto viene a simplificar el acceso y brindar comodidad al afiliado. Desde el Colegio vamos a contribuir para que todo funcione de la mejor manera», señaló.

Ante cualquier duda sobre la implementación o la red de farmacias, el ISJ recordó que los afiliados pueden comunicarse a través de sus redes sociales oficiales y su línea de WhatsApp.