Se lanza el Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda

Es un espacio plural, sin pertenencia partidaria, abierto a todas las organizaciones que creen que la vivienda es un derecho y no una mercancía.

Organizaciones territoriales y vecinos de barrios populares de la provincia de Jujuy impulsan la creación del Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda, un espacio plural y multisectorial orientado a lograr la aprobación de la Ley de Acceso Digno al Hábitat en la Legislatura Provincial.

El Foro surge ante la ausencia de una política habitacional integral en Jujuy que dé respuesta a la diversidad de situaciones que enfrentan quienes no pueden acceder a una vivienda digna: familias de barrios populares sin urbanización ni regularización dominial, trabajadores y trabajadoras en lista de espera del IVUJ sin perspectivas reales de solución, y sectores que no pueden acceder a un lote con servicios.

El espacio convoca a sumar adhesiones a organizaciones de todo tipo: juntas vecinales, gremios, universidades, colegios profesionales, organizaciones de mujeres, iglesias con trabajo territorial, medios comunitarios y partidos políticos. El primer encuentro fundacional se realizará el día sabado 23 de mayo, en la sede del Frente 22 de Agosto ubicada en la calle Lisandro de la Torre Nº 878 a las 10 horas.

La deuda que Jujuy tiene con su gente

Miles de familias viven en barrios sin agua, sin luz, sin título de su tierra. Miles de trabajadores y trabajadoras esperan años en las listas del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) sin respuesta efectiva. Miles de jóvenes y familias no pueden acceder a un lote con servicios en un hábitat digno para construir su vida.

El déficit habitacional en Jujuy no se reduce a la informalidad urbana. Expresa la ausencia de una política provincial integral que garantice el derecho a la vivienda en todas sus dimensiones: tierra, urbanización, construcción, financiamiento y acceso al suelo.

El derecho al hábitat digno es una deuda histórica del Estado provincial con los sectores populares, trabajadores y de ingresos medios de Jujuy que no pueden resolver su vivienda en el mercado privado.

Hay una ley que puede cambiar eso

Existe un proyecto de Ley de Acceso Digno al Hábitat presentado ante la Legislatura Provincial que propone instrumentos concretos para dar respuesta a esta problemática en su totalidad: estándares mínimos de infraestructura para urbanizaciones populares, mecanismos de acceso al suelo, regulación de la producción y adjudicación de vivienda social, y participación comunitaria en la planificación territorial.

El proyecto tiene respaldo técnico y tiene urgencia social. Solo le falta voluntad política — y esa voluntad se construye entre todos.

Por eso convocan al Foro Provincial

Se convoca a conformar el Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda: un espacio colectivo de articulación y acción, sin estructura burocrática, sin conducción centralizada, abierto a todas las organizaciones que compartan el objetivo de lograr la aprobación de la ley.

El Foro no tiene color partidario. Convoca a organizaciones de distintas tradiciones, sectores y territorios a unirse en torno a una causa común: que Jujuy cuente con una ley que garantice el derecho a la vivienda digna para toda su gente.

¿A quiénes convocan a sumarse?

– Organizaciones sociales y territoriales, comisiones y centros vecinales, barrios populares, cooperativas de vivienda, asentamientos en proceso de urbanización.

– Sindicatos y gremios: el déficit habitacional afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras que representan.

– Universidades e institutos terciarios: la comunidad educativa tiene mucho para aportar desde el conocimiento y la militancia.

– Colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, abogados: el proyecto necesita también voces técnicas que lo respalden.

– Organizaciones de mujeres y diversidades, el acceso a la vivienda es también una cuestión de género: las mujeres sostienen el hogar y son las mas afectadas cuando ese hogar no existe o no es digno.

– Iglesias y organizaciones con trabajo territorial que conocen de cerca la realidad habitacional de los barrios.

– Medios de comunicación comunitarios y periodistas para que la agenda del hábitat tenga voz en toda la provincia.

– Partidos políticos y bloques legislativos: convocamos a todos los espacios políticos a tomar posición publica sobre el derecho a la vivienda en Jujuy.

¿Que implica sumarse al foro?

1. Firmar el documento fundacional del Foro y el documento de adhesión institucional.

2. Participar en las reuniones plenarias quincenales del espacio.

3. Contribuir a las acciones colectivas que el Foro defina: movilizaciones, comunicados, audiencias, presencia pública.

4. Difundir la convocatoria y el proyecto de ley en los espacios propios de cada organización.

No hay cuota, no hay estructura burocrática, no hay burocracia. Hay una causa común y un proyecto de ley que necesita ser aprobado.

Encuentro fundacional

Lugar: Lisandro de la Torre Nº 878| Fecha: 23/05 | Hora: 10:00Hs

En el Encuentro Fundacional se leerá el documento fundacional del Foro, se recibirán las primeras adhesiones institucionales y se definirá colectivamente el plan de acción para impulsar la aprobación de la Ley de Acceso Digno al Hábitat.

Informes y adhesiones

Para sumarte al Foro, recibir información sobre el acto de lanzamiento o adherir institucionalmente, complete el siguiente formulario de contacto: https://surl.li/qhqxlf