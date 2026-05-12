Jujuy participó del lanzamiento nacional de Meet Up 2026 en Buenos Aires

Meet Up 2026 fue presentado junto a referentes nacionales y provinciales vinculados al turismo de reuniones y la industria de eventos.

La industria del turismo de reuniones presentó este martes una nueva edición de Meet Up 2026, uno de los principales encuentros del sector en Argentina.

La actividad se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo encabezada por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto a autoridades de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones (AOCA). Participó también el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas.

Meet Up se realizará el 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y volverá a reunir a referentes del segmento MICE, empresas, organizadores y destinos turísticos de todo el país.

El turismo de reuniones busca consolidar nuevos destinos

Federico Posadas destacó la importancia del segmento para las economías regionales y sostuvo que eventos de estas características permiten fortalecer el posicionamiento turístico de las provincias.

“Este tipo de encuentros son fundamentales porque posicionan a las provincias dentro de una industria que genera movimiento económico, trabajo y promoción durante todo el año”, expresó.

Además, remarcó que Jujuy continúa consolidándose como sede de actividades culturales, deportivas y corporativas que amplían la oferta turística provincial y generan movimiento durante todo el año.

Por su parte, Daniel Scioli definió a Meet Up como “el principal encuentro de turismo de reuniones del país” y subrayó la necesidad de continuar atrayendo inversiones y grandes eventos internacionales.

La presidenta de AOCA, Patricia Durán Vaca, destacó el impacto económico del segmento MICE y la participación federal que tendrá esta nueva edición.