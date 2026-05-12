Avanza la construcción del futuro edificio bioclimático de Recursos Hídricos en Jujuy

Las obras son para un edificio bioclimático que podrá albergar a más de 200 personas y, con oficinas y áreas de logística, el trabajo de todo Recursos Hídricos.

La Dirección Provincial de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos Tierra y Vivienda (MISPTyV), ejecuta las primeras obras en el predio en donde se emplazará el futuro edificio de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), realizando tareas que comprenden movimientos de suelos, nivelación y replanteo del terreno.

Obras por y del estado jujeño, obras para los jujeños

“Estas obras preliminares son el comienzo de un gran anhelo, un nuevo edificio provincial que, además de dotar de mejores condiciones a trabajadores, provee a Jujuy de un sector de logística clave y estratégico”, valoró Carlos Stanic, titular del MISPTyV.

El ministro también destacó el “doble valor y orgullo de este proyecto: fue diseñado 100% por profesionales del Estado jujeño, de la Dirección Provincial de Arquitectura y de la de Recursos Hídricos, en una tarea consciente del trabajo cotidiano de la repartición, de lo clave del espacio ante la toma de decisiones por los distintos emergentes posibles, y de la política de edificios sustentables que viene llevando adelante Jujuy”.

Un proyecto de Arquitectura basado en la tarea de Hídricos

Horacio Calsina, director provincial de Arquitectura, detalló a su vez que “el edificio brindará más de 1.500 m2 con principios bioclimáticos y una gran respuesta ambiental, que va desde el aprovechamiento de la orientación Noreste o el tratamiento diferenciado de fachadas, la regulación de aberturas y las ventilaciones cruzadas, a un gran alero de protección, techo inclinado como protagonista con captación del agua de lluvia para conducirla y destinarla al riego del predio, y más características que optimizan su funcionalidad, el aprovechamiento energético y otros cuidados necesarios de recursos”.

En esta etapa inicial los equipos trabajan en la adecuación del terreno. Ya está delimitada el área de intervención mediante un cercado perimetral e instalada la oficina técnica desde donde se coordinará el desarrollo de la obra.

El proyecto fue anunciado en noviembre de 2025 y licitado en diciembre de ese mismo año, en espacios del MISPTyV . Tras el proceso de evaluación de ofertas y adjudicación correspondiente, la obra comenzó su ejecución.

El nuevo edificio estará ubicado en colectora de la RN9, a la altura del km 1690, donde al presente funciona la logística de la repartición (talleres, depósitos, estacionamiento de máquinas, entre otros). La ubicación es estratégica y clave en el despliegue operativo que requiere la repartición para el mantenimiento de ríos, canales y diques como, también, ante emergencias, aprovechando la conectividad directa con la ruta.

Contempla áreas públicas y de trabajo, distribuidas en dos niveles – planta baja y alta -; además de un sector en subsuelo destinado a sala de máquinas. Asimismo, el conjunto se integra en un amplio espacio verde que incluirá estacionamientos para vehículos particulares y maquinaria pesada.