Se contempla extender los años máximos de retiro de policías y penitenciarios, de manera voluntaria

Se contempla extender los años máximos de retiro de policías y penitenciarios, de manera voluntaria

7 / agosto / 2025 Policiales

El Gobierno de la Provincia analiza extender la edad de retiro del personal de seguridad, permitiendo que continúe en funciones hasta los 30 o 35 años de servicio, de acuerdo a su categoría.

El gobernador Carlos Sadir

El proyecto, impulsado por el gobernador Carlos Sadir, busca favorecer las capacidades operativas de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario, además de otorgar un beneficio al agente en su posterior retiro.

Es oportuno recordar, que la ley vigente exige el pase a retiro obligatorio a los suboficiales que cumplen 25 años de servicio (30 para los oficiales), por lo que las instituciones policial y penitenciaria pierde a hombres y mujeres con 45 años de edad, en quienes el Estado provincial realizó una gran inversión, con muchos años de capacitación, entrenamiento y cuando logran su mayor cúmulo de experiencias.

Por otro lado, ese personal se encuentra en la edad que permite el equilibrio entre madurez y energía, en la cúspide de su productividad personal y profesional.

El secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, indicó que la iniciativa “no busca perjudicar a nadie” y que es consecuente con la necesidad de “pensar en soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como al Estado”.

“No se pretende vulnerar ni quitar derechos, sino ofrecer oportunidades adicionales”, apuntó.

Observó que la actual legislación se encuadra en un escenario histórico que “ya no se ajusta a la realidad moderna”.

“Hoy la expectativa de vida aumentó considerablemente”, señaló y añadió que “los varones tienen una expectativa de vida superior a los 78 años” y eso significa que “hay una brecha muy grande entre la jubilación temprana y los años restantes de vida”.

