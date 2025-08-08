Las 24 Horas de Jujuy – Clima en la ciudad de San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para este viernes 8 de agosto

Clima en la ciudad de San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para este viernes 8 de agosto

8 / agosto / 2025 Tecnologia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 10 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría del 59 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.
La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

