La Organización Mundial del Turismo (ONU) eligió a Maimará para representar Argentina entre 31 postulaciones nacionales

7 / agosto / 2025 Turismo

La localidad de Maimará se distingue por un modelo de turismo accesible, inclusivo y sostenible. Un tesoro que, junto a los paisajes inigualables, aporta un gran valor a Jujuy como destino.

Entregaron diploma de reconocimiento a Maimará por su nominación al programa Best Tourism Villages (BTV) de ONU Turismo

Maimará vivió una jornada especial con motivo de la entrega oficial del diploma que reconoce su nominación al prestigioso programa Best Tourism Villages (BTV) de ONU Turismo, el cual distingue a pueblos rurales del mundo por su compromiso con el turismo sostenible, la preservación cultural y el desarrollo local.

La presencia de autoridades nacionales, representantes del programa BTV, entre ellos el director nacional de Desarrollo y Promoción en Subsecretaría de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni y Rodrigo Báez, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos y los equipos de Promoción Turística, la intendente de Maimará, Susana Prieto, participaron del acto, destacado por un enriquecimiento mutuo entre las instituciones nombradas y la comunidad de Maimará.

Se realizó un recorrido institucional por el pueblo, visitas a emprendimientos locales y un enriquecedor intercambio con la comunidad maimareña.

Maimará y Villa Elisa, fueron las localidades elegidas para representar a Argentina en la edición 2025 del programa, impulsado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), junto a otras tres localidades jujeñas que también fueron postuladas: Yavi (Puna), El Fuerte (Yungas) y Yala (Valles).

La selección reconoce el valor de sus paisajes, su arquitectura tradicional, sus prácticas ancestrales y el compromiso de sus habitantes con un modelo de turismo respetuoso, inclusivo y sostenible.

La entrega del certificado en Maimará se realizó aprovechando la festividad de la Pachamama, como una forma de agradecimiento a la Madre Tierra, en una oportunidad única. La nominación a los BTV viene a potenciar y mostrar a las comunidades de Jujuy que apuestan por un desarrollo con raíz y futuro, integrando cultura, naturaleza e innovación desde el territorio y conservando la cultura ancestral.

