Se conocieron los hechos policiales registrados durante el fin de semana en San Pedro

Accidentes de tránsito, persecución, controles, recomendaciones, detenidos, son partes de los hechos policiales más relevantes del fin de semana en San Pedro.

El Comisario Julio Aramayo, de la Unidad Regional 2 de la Policía de la Provincia, brindó un informe sobre los principales procedimientos realizados durante el último fin de semana en la jurisdicción que comprende San Pedro de Jujuy, Santa Clara, Palma Sola y localidades aledañas.

El jefe policial explicó que se desplegaron distintos dispositivos de seguridad y prevención durante las jornadas, con operativos especiales destinados a reforzar la presencia policial tanto en el casco céntrico como en otros sectores de la jurisdicción.

Uno de los servicios preventivos se implementó con motivo de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, que congregaron a una importante cantidad de personas en la plaza central de San Pedro de Jujuy. Según informó Aramayo, el operativo permitió que la celebración se desarrollara con normalidad y sin incidentes de consideración.

No obstante, durante esa misma jornada el sistema de emergencias 911 registró diversos llamados relacionados con siniestros viales, principalmente derrapes de motocicletas y colisiones entre motos y automóviles. En todos los casos se trató de accidentes de escasa gravedad y, en algunas intervenciones, cuando el personal policial arribó al lugar, los protagonistas de estos hechos ya se habían retirado.

En el marco de los operativos preventivos también se realizaron controles nocturnos en distintos puntos de la ciudad. Los locales bailables habilitados funcionaron conforme a la normativa vigente y finalizaron sus actividades sin registrarse inconvenientes ni alteraciones del orden público.

El hecho de mayor trascendencia del fin de semana ocurrió en jurisdicción de la Seccional 35º del barrio San José, donde personal policial intervino tras un grave siniestro vial registrado en la intersección de avenida Brasil y avenida Presidente Perón.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un automóvil Renault Clio de color blanco colisionó con dos motocicletas que circulaban por el sector, por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, las cuatro personas que se desplazaban en ambos motovehículos resultaron lesionadas.

Una de las víctimas sufrió una fractura en una de sus extremidades y debió ser derivada a un centro asistencial de San Salvador de Jujuy para recibir una atención de mayor complejidad, aunque desde la Policía se informó que ninguno de los heridos presenta riesgo de vida.

Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha con una de las motocicletas incrustada debajo del vehículo, recorriendo varias calles del barrio Santa Rosa. Posteriormente, la motocicleta se desprendió sobre avenida Uruguay y el conductor siguió circulando hasta ser interceptado por personal policial motorizado en inmediaciones de la estación de servicio conocida como La Mariposa.

Los dos ocupantes del automóvil fueron demorados y trasladados a la Seccional 35º, mientras que los vehículos involucrados quedaron secuestrados para las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo de la ayudante fiscal Marisa Zuez, quien dispuso las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.

Además de este hecho, desde la Unidad Regional 2 se informó que durante el fin de semana se registraron otros accidentes de tránsito menores, aunque ninguno presentó consecuencias de gravedad.

En forma paralela, la Policía desarrolló controles vehiculares junto con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Como resultado de los procedimientos fueron secuestradas 16 motocicletas por carecer de la documentación obligatoria para circular.

Ante esta situación, el Comisario Aramayo reiteró la importancia de que conductores de motocicletas y automóviles circulen con toda la documentación exigida por la legislación vigente y utilicen los elementos de seguridad obligatorios, especialmente el casco protector en el caso de los motociclistas, con el objetivo de prevenir lesiones graves y reducir los riesgos en la vía pública.

Finalmente, el jefe policial señaló que también se implementaron operativos de seguridad durante los encuentros correspondientes a la Liga Regional de Fútbol, con cobertura en tres escenarios deportivos de la jurisdicción. Los servicios concluyeron sin registrarse incidentes entre las parcialidades ni hechos que alteraran el normal desarrollo de las actividades deportivas.