Paritarias: El Gobierno de Jujuy dio una nueva propuesta salarial

La propuesta contempla la actualización de haberes para julio y agosto, el incremento de las asignaciones familiares, la actualización del reconocimiento de la carrera administrativa y el pago del saldo pendiente de la ayuda escolar.

En una nueva instancia de diálogo con los gremios estatales en el marco de las paritarias, el Gobierno de Jujuy realizó una propuesta que incluye la actualización de los haberes, las asignaciones familiares, el reconocimiento de la carrera administrativa y el pago del saldo pendiente de la ayuda escolar.

Propuesta salarial en nueva instancia paritaria

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, explicó que el ofrecimiento contempla una actualización salarial distribuida en un 2% para julio y un 2% para agosto, respetando la naturaleza de los distintos conceptos que integran los recibos de sueldo.

Asimismo, señaló que las asignaciones familiares también serán incrementadas en el mismo porcentaje y que se dispuso una actualización del ítem de reconocimiento de la carrera administrativa mediante la fijación de nuevos valores.

El funcionario anunció además que la provincia abonará en la próxima liquidación el saldo pendiente de la ayuda escolar correspondiente al presente ciclo lectivo, por un monto de 30.000 pesos por alumno.

Cardozo indicó que la propuesta responde al objetivo de mantener la política salarial alineada con la evolución de la inflación. El funcionario precisó, además, que el salario inicial alcanzará los 990 mil pesos en agosto para el sector docente y los 870 mil pesos para el escalafón general.

Por otra parte, Cardozo sostuvo que la definición de la política salarial se realiza en función de la recaudación provincial y de las obligaciones que el Estado debe afrontar para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, como salud, educación y seguridad.

Finalmente, señaló que la evolución de los recursos continúa siendo monitoreada, al indicar que durante junio la recaudación se ubicó por debajo de las proyecciones previstas, aunque remarcó que el Gobierno continuará evaluando el comportamiento de la actividad económica y fiscal.