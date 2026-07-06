Muni Fan Fest: Invitan a alentar a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a los vecinos a participar de un nuevo Fan Fest, que se llevará a cabo el martes 7 de julio desde las 12 horas en el multiespacio El Alto, en Alto Comedero, para vivir en pantalla gigante el partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La propuesta tiene como objetivo brindar un espacio de encuentro para que las familias y los aficionados al fútbol puedan compartir la emoción de alentar a la Selección Argentina en un partido decisivo del certamen mundialista.

El municipio invita a la comunidad a acercarse con camisetas, banderas y toda la pasión albiceleste para acompañar al equipo nacional en una jornada que promete reunir a vecinos de distintos sectores de la ciudad en torno a una misma pasión.

La actividad es libre y gratuita y se desarrollará en el multiespacio El Alto a partir de las 12 horas, con la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Argentina y Egipto.