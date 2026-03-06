Se conocieron los ganadores de los “Los Corsos Capitalinos 2026”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció los ganadores de los “Corsos Capitalinos 2026” que, como en anteriores ediciones, congregó a miles de vecinos, tanto de capital como de localidades vecinas, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la temporada veraniega.

Los corsos capitalinos 2026 se desarrollaron con total éxito durante tres jornadas de celebración que tuvieron como escenarios la avenida Forestal, en Alto Comedero, y la avenida General Savio, en la zona sur de la ciudad. La fiesta, que congregó a miles de vecinos, se vio afectada por las condiciones climáticas lo que obligó a modificar el cronograma definido por el municipio. A pesar de ello, el espíritu carnestolendo no se vio opacado y la convocatoria se consolidó como un espacio de encuentro y expresión cultural.

El arte y la voluntad de las diferentes agrupaciones obtuvieron el reconocimiento de la municipalidad que, tras una evaluación, dio a conocer los ganadores en las diferentes categorías:

Comparsas Indígenas

1°: Desierto

2°: Desierto

3°: Indios Ottawas

Agrupación Tradicional

1°: Ballet Mama Pacha — 162 puntos

2°: Comparsa Somos Runas — 149 puntos

3°: Academia de Danza Folklórica El Criollo — 133 puntos

Agrupación Ritmos Latinos

1°: Agrupación Rumbata — 178 puntos

2°: La Revelación Tropical — 145 puntos

3°: Desierto

Danzas Bolivianas I – Caporal

1°: Fraternidad Sangre Caporal — 178 puntos

2°: Ballet Folklórico Inti Wara — 165 puntos

3°: Fraternidad de Caporales Amautas — 150 puntos

Danzas Bolivianas II (Tinku, Diablada, Morenada, Salay y otras)

1°: Fraternidad Folklórica y Cultural Salay Zapateadito Jujuy — 162 puntos

2°: Federación Folklórica Artesanos — 156 puntos

3°: Tinkus Kallpas — 151 puntos