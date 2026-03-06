Habilitan los primeros dos vuelos para repatriar argentinos desde Dubái

Así lo anunció Emirates Airlines, que prevé más vuelos a otras ciudades como Londres y Moscú tras la apertura parcial del espacio aéreo en la región.

La compañía aérea Emirates anunció que tiene previsto realizar dos vuelos desde Dubái hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza —vía Río de Janeiro— en los próximos días, con el fin de repatriar a ciudadanos argentinos varados en Medio Oriente por el conflicto bélico que afecta a esa región.

Fuentes de la Secretaría de Turismo y Ambiente indicaron que fue el secretario Daniel Scioli quien, junto al embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, quien realizó las gestiones antes las autoridades de la aerolínea emiratí que, por cierto, tiene otros vuelos de repatriación programados a Londres, Ámsterdam, Moscú y Riad, entre otras ciudades.

En concreto, se prevé que los vuelos se lleven a cabo el domingo 8 y el lunes 9 de marzo, dentro de su cronograma reducido de vuelos posibles tras la reapertura parcial del espacio aéreo regional, lo que permite la realización segura de vuelos comerciales. Los vuelos EK0247 partirán de Dubái a las 8.05 para arribar a Ezeiza a las 21.10 y regresar como EK0248 a las 23.

Emirates señaló que continuará restableciendo gradualmente su programación de vuelos, sujeto a la disponibilidad del espacio aéreo y al cumplimiento de todos los requisitos operativos, manteniendo a la seguridad como su máxima prioridad.

Advirtió, por otra parte, que, por el momento los pasajeros solo deben dirigirse al aeropuerto si tienen una reserva confirmada e instó a los mismos a consultar en su página web y en los canales oficiales de redes sociales, donde se publicarán las últimas actualizaciones.

Los canales de comunicación que ofrece Cancillería

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que su objetivo es asegurar que los argentinos que se encuentran en tránsito (procedentes principalmente de Israel y Qatar) permanezcan en centros urbanos con infraestructura de servicios mientras se normaliza la frecuencia de los vuelos comerciales.

También precisó que “además de los canales de contacto de cada Embajada argentina, se encuentra operativo un centro de atención telefónica que funciona las 24 horas al día para recibir consultas y brindar asistencia a ciudadanos argentinos y sus familias”.

Esos canales de atención son:

Mensajes de WhatsApp: +54-9-11-4404-2682

Desde el exterior: +54-11-4819-7924

Desde la Argentina: 0800-222-6622

Correo electrónico: emergenciaorientemedio@mrecic.gov.ar