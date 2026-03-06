El Colegio de Ingenieros de Jujuy distinguió a nueve ingenieras por su trayectoria y aporte institucional

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Ingenieros de Jujuy reconoció a nueve profesionales que, a lo largo de los años, han participado activamente en la vida institucional y contribuido a su desarrollo.

El encuentro se realizó en la sede del Colegio y reunió a autoridades y matriculados en una jornada que puso en valor el rol de las mujeres en el ejercicio de la ingeniería.

Durante el acto, el presidente del CIJ, Ing. Sergio Aramayo, señaló que la iniciativa busca destacar a quienes, además de ejercer la profesión, asumieron responsabilidades dentro de la institución.

“Decidimos agasajar a mujeres que han ocupado distintos cargos en el Colegio de Ingenieros. En ellas queremos reconocer también a todas las mujeres que han elegido la ingeniería como profesión y que, con su trabajo y vocación, contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de nuestra provincia”, expresó.

Las ingenieras distinguidas fueron Susana de Jong, María Mercedes Del Frari, Lidia Medina, María Isabel Ledesma, Luciana Garzón, Soledad Sánchez, Ana Carolina Vera, Carla Vidal y Ana Nievez, quienes han formado parte de distintas instancias de participación dentro del Colegio.

Desde la institución destacaron que la iniciativa busca visibilizar el aporte de las mujeres ingenieras en la provincia y reafirmar el compromiso del Colegio con el fortalecimiento de la profesión.