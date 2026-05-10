Se conmemoró el 167 aniversario del paso a la inmortalidad del Coronel Domingo Arenas

En la ciudad de El Carmen crece el malestar entre vecinos, historiadores y referentes locales ante la ausencia de un reconocimiento institucional en el aniversario de la muerte del Coronel Domingo Arenas, figura considerada clave en la historia regional.

A pesar de la relevancia histórica del Coronel, cuya trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo y la identidad de la zona, este año no se registraron actos oficiales, homenajes ni menciones por parte del municipio, lo que generó críticas y pedidos de explicaciones.

El Coronel Domingo Arenas (1792-1859) fue un destacado militar oriental y prócer de la independencia argentina que luchó junto al General Manuel Belgrano. Se estableció en la provincia de Jujuy, donde comandó las defensas en la región de Los Pericos y destacó como uno de los jefes de caballería del norte.

El autor de esta nota felicito principalmente a la Escuela N° 312 “Agua y Energía Eléctrica”, quien tuvo a cargo la organización del acto al que concurrieron autoridades municipales, instituciones educativas y vecinos de nuestra comunidad.

Coronel Domingo Arenas

El Coronel Domingo Arenas, prócer carmense nacido en Uruguay, fue un destacado militar que ofrendó su vida a la causa de la Revolución de Mayo, se casó con doña Brígida Iriarte y Sarverri en el año 1818.

Padrino de esta boda fue el creador de nuestra Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil. Con tal motivo, el general le envió su galera para el traslado de los esponsales, nos lo comenta Eduardo W. Hansen, en su libro “Recuerdos y añoranzas con historia y tradición” (1993).

En 1817 pasa a formar parte de la Escolta del Gral. Belgrano en el Ejército Auxiliar del Alto Perú establecido en Tucumán. A propuesta del Gral. Manuel Belgrano, es ascendido a Sargento Mayor Graduado. El General Arenales lo designa el 19 de agosto de 1824 con el grado de Coronel y Comandante General de las Milicias de Jujuy. Radicado en Jujuy desde 1817, establece su cuartel General en “San Vicente” por disposición del Gral. Belgrano.*

¿Para qué conmemoramos a un prócer?

Lo hacemos para honrar la vida y obra de una persona célebre que tuvo una actuación esencial en la cimentación de la libertad e independencia de la nación. Es así como mantenemos vivo su legado y con ello, es deber nuestro reflexionar en los valores que constituyen nuestra identidad, soberanía y unidad.

Honramos a nuestros próceres designando con sus nombres a nuestras calles y suele acontecer que hay quienes desconocen de quién se trata. ¿Hasta qué punto se conoce la obra de un prócer? ¿Saben los jóvenes carmenses sobre la vida y legado de nuestro prócer, cuyos restos se encuentran sepultados en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen? ¿Cómo se enseña y transmite su historia? ¿Cómo se enseña nuestra historia jujeña, nuestra historia argentina? ¿Hasta qué punto se ven interesados por este tema los jóvenes?

Cuando se realizan acontecimientos conmemorativos, es vital comunicar por los medios correspondientes: redes sociales, invitaciones personales, etc.

En tal sentido, sugiero a las autoridades del municipio informar a la comunidad con la debida antelación, como lo hace habitualmente con otros eventos. Cuánto más si se trata de conmemorar como en el día de la fecha, 9 de mayo del año en curso, el paso a la inmortalidad de nuestro prócer, Coronel Domingo Arenas. Expreso tal sugerencia porque no vi en las redes sociales de la Municipalidad comunicación alguna sobre tan importante evocación.

A su vez, sugiero al municipio ornamentar con el debido mantenimiento permanente el busto de Don Domingo Arenas y del lugar en que se encuentra ubicado pues, necesita urgente tratamiento. También, propongo se lo dote de iluminación porque corresponde, hecho este que redundará en beneficio del turismo. Idéntico procedimiento, también se sugiere, para con el busto de don Juan Domingo Perón, en la avenida que lleva su nombre.

No debemos permitir que el vértigo de estos tiempos cercene el valor de nuestra grandiosa historia. Téngase presente que las personas somos como los árboles: no podemos renunciar a nuestras raíces.

*Fuente: Recuerdos y añoranzas con historia y tradición – Eduardo W. Hansen – Jujuy 1993

Por Luis Ernesto Melano