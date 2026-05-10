Gimnasia y Esgrima de Jujuy lidera en posesión y efectividad ofensiva

Así lo revela un informe de ATENEA, consultora argentina especializada en análisis y procesamiento de datos deportivos.

A 12 fechas del inicio del torneo de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se posiciona como el equipo más sólido en dos indicadores clave en lo que va este campeonato, como ser posesión de pelota y efectividad ofensiva.

Según el relevamiento, el conjunto jujeño dirigido por Hernán Pellerano registra un promedio de 456 pases por partido con una efectividad del 56,5%, superando por una décima a Atlanta, conducido por su hermano Cristian Pellerano, que alcanza el 56,4%. Son los únicos DT de la categoría que ganaron 4 partido seguidos. Estas cifras reflejan la constancia del modelo de juego del «Lobo».

Por otra parte, Gimnasia cuenta con el mejor índice de la faz ofensiva, un equipo que genera ocasiones de gol, remates, centros, córners y pases clave. En este rubro, Atlanta ocupa el segundo lugar y Midland el tercer puesto.

Cabe consignar, que la disputa parcial de la fecha 13 aporta un dato significativo: Midland venció a Tristán Suárez en su cancha y le cortó una racha de 30 partidos invictos, impidiéndole acceder a la cima de la Zona B.

El «Lobo», que visitará a San Martín de Tucumán en Ciudadela este martes a las 21:10 horas, tiene la chance de sumar tres puntos y estirar la diferencia con sus perseguidores.