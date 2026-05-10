Nueva obra de pavimentación en el barrio San Martín de Fraile Pintado

La obra sobre calle San Isidro mejora la conectividad urbana y representa un avance histórico para los vecinos del sector.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, acompañó en Fraile Pintado la inauguración de la pavimentación de calle San Isidro, en barrio San Martín, junto al intendente Raúl Cardozo y vecinos de la zona.

Durante la actividad, Álvarez García destacó el trabajo conjunto para avanzar con obras que mejoran la infraestructura urbana y la calidad de vida de la comunidad. “Seguimos mejorando la calidad de vida de todos los jujeños, tal como lo impulsa el gobernador Carlos Sadir, trabajando de manera conjunta para concretar este tipo de obras”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de concretar proyectos de infraestructura en un contexto económico complejo. “Es un barrio con muchos años de historia, cuyos vecinos veían cada vez más lejano el sueño de contar con pavimento. Hoy esa obra es una realidad”, señaló.

Mejora de la urbanidad en Fraile Pintado

La intervención comprende dos cuadras, desde avenida Reducción hasta Francisco de Argañaraz, e incluyó además obras complementarias de iluminación LED. Se instalaron columnas metálicas de 3,5 metros de altura con artefactos de 150 watts y conductos realizados con caños metálicos reciclados, promoviendo también el cuidado ambiental.

Por su parte, Raúl Cardozo destacó la importancia de continuar impulsando obras para el crecimiento de la ciudad y agradeció el acompañamiento institucional. “Existe una decisión de seguir trabajando para que Fraile Pintado continúe desarrollándose”, afirmó. Finalmente, el jefe comunal valoró el acompañamiento de los vecinos y remarcó que el trabajo conjunto permite continuar fortaleciendo el desarrollo de la localidad.