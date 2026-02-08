Scioli estuvo en Jujuy en la previa de los carnavales

Recorrió Tumbaya, Maimará, emprendimientos locales y entregó distinciones.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, viajó a Jujuy para mantener una intensa agenda de trabajo. Acompañado por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir; por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; y por el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, arribó en primer lugar a Tumbaya.

Allí mantuvo un encuentro con comparsas y artesanos, recorrió emprendimientos de turismo rural y participó del carnaval. Estuvo en la estación del Tren Solar, el primero con estas características en Latinoamérica, que conecta seis pueblos de la Quebrada de Humahuaca.

El secretario Nacional aseguró: “La Quebrada de Humahuaca, con Tumbaya entre sus localidades, es un maravilloso circuito turístico único del mundo. Este momento me trae muchos recuerdos porque allá por el año 2003 cuando tuve esta responsabilidad trabajé incansablemente para llegar a la UNESCO y lo orgulloso que fui como argentino cuando se declaró Patrimonio Mundial. Y a partir de allí todo lo que se generó, el desarrollo, el progreso, las oportunidades”.

“Jujuy es la revelación turística del año y esto es fruto de haber puesto al turismo en un lugar prioritario dentro de la agenda de desarrollo productivo de la provincia. Quise estar acá una semana antes de Carnavales para poner en valor, acompañar y todo lo que se genera desde el punto de vista educativo, cultural y de la pertenencia”, sostuvo Scioli.

Por su parte, el gobernador agradeció a Scioli por la visita “en esta fecha tan importante para la provincia”. Sadir aseveró: “Lo que permite esta fiesta es que mostremos a toda la Argentina y al mundo lo que es Jujuy, lo que son nuestros emprendedores, la fuerza que tenemos acá y todo lo que hacemos los jujeños”.

La actividad del secretario Scioli continuó en Maimará donde le entregó a la intendenta Susana Prieto una distinción al pueblo por ser uno de los dos ganadores argentinos de Best Tourism Village en 2025, lo que convirtió al país en el único de Hispanoamérica en recibir dos galardones en esa edición.

En enero de este año, en el marco de la FITUR, la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, le otorgó esa placa a Scioli y a Posadas para traerla a la Argentina. BTV es una iniciativa de ONU Turismo que cada año reconoce a pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural y que promueven valores y un estilo de vida basado en la comunidad.

Durante la entrega, Susana Prieto dijo: “Los invitamos a estar en contacto con la naturaleza, con la cultura, la tradición y con nuestra gente, que tiene un corazón humilde y las puertas abiertas para recibir a cada turista, que es como uno más de nuestra familia. Orgullosa de representar a nuestro pueblo y de seguir trabajando por él en todos sus aspectos”.

En este sentido, el Secretario afirmó: “Maimará es muy inspirador para otros pueblos que también están haciendo un gran esfuerzo para poner en valor su patrimonio cultural y su oferta turística. De los 270 pueblos de todo el mundo que se anotaron para ser BTV, los eligieron a ustedes, y es por todo lo que decía Susana”.

Continuando con el recorrido por la localidad, Scioli visitó emprendimientos de turismo rural y la bodega Yanay, una de las cuatro abiertas al turismo en la zona y que en 2025 lanzó sus primeros vinos al mercado.

Para finalizar, el funcionario nacional instó a los turistas a viajar a Jujuy: “Vengan acá, se van a encontrar con un lugar único en el mundo. El interior tiene esa energía, ese fuego sagrado de la calidad de sus productores y emprendedores”.