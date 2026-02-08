Drama familiar en San Francisco de Álava: Infantería intervino en una violenta pelea entre hermanos

El Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 1 protagonizó una arriesgada intervención en el sector sur de la ciudad tras ser alertados por un violento enfrentamiento con armas blancas dentro de una vivienda.

El operativo inició el sábado último, luego de que una mujer solicitara auxilio desesperadamente desde una ventana en calle Mina Pirquitas, donde dos hermanos se agredían mutuamente, llegando incluso a lesionar a su propio padre cuando este intentó mediar para evitar una tragedia.

El procedimiento se realizó alrededor de horas 19:40, cuando los efectivos, tras recibir la autorización legal del propietario para ingresar al domicilio, se encontraron con una escena de extrema violencia.

En el lugar, un sujeto de 29 años, al verse acorralado, el individuo comenzó a auto flagelarse provocándose heridas de gran profundidad en sus brazos y pecho.

Además, antes de ser finalmente aprehendido intentó atacar a los uniformados con un arma blanca; sin embargo, el personal policial actuó con rapidez y logró repeler la amenaza utilizando técnicas de reducción.

Finalmente, uno de los hermanos de 30 años quedó alojado en la Sub Comisaría de San Francisco de Álava, mientras que el agresor lesionado debió ser asistido de urgencia por el SAME y trasladado bajo custodia policial al Hospital Pablo Soria.

Actualmente, se están realizando las tareas de investigación y el relevamiento de testimonios para esclarecer las causas que originaron este sangriento episodio, destacando la valentía del personal actuante para salvaguardar la vida de la familia.