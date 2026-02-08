Portugal: Un socialista derrota en el balotaje a un ultraderechista y es nuevo presidente

El socialista António Seguro se convirtió en presidente electo de Portugal al triunfar en el balotaje de este domingo con un 66,31 por ciento de los sufragios.

El exministro socialista António José Seguro se convirtió en presidente electo de Portugal al triunfar en el balotaje de este domingo con un 66,31 por ciento de los sufragios, frente al líder de ultraderecha André Ventura que logró un 33,69 por ciento, un resultado inamovible al llevarse escrutado un 96,38 por ciento de los votos.

La victoria de Seguro, un dirigente considerado moderado, implica que la izquierda vuelva a conducir el Palacio de Belém, sede de la Presidencia portuguesa, veinte años después de la salida del poder de Jorge Sampaio en 2006 y al que sucedieron los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

En declaraciones a la prensa, Ventura reconoció que el objetivo de ganar estos comicios no fue alcanzado. «Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones», dijo el líder del partido Chega, de extrema derecha, quien apuntó que va a felicitar a Seguro conforme los resultados finales se confirmen.

Por su parte, Seguro, aún sin conocer su victoria, elogió al pueblo portugués. «Mi primera palabra es simple, el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo, excelente, con una responsabilidad cívica enorme y con un apego a los valores democráticos», señaló a los periodistas en Caldas da Rainha, donde reside.

Según había publicado esta semana la Agencia Noticias Argentinas, más de 11 millones de portugueses estaban habilitados para concurrir a las urnas este domingo 8 de febrero para elegir al sucesor del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, impedido de presentarse a la reelección tras completar dos mandatos seguidos.

El socialista Seguro llegó al balotaje victorioso de la primera vuelta, con el 31,1% de los sufragios, mientras que su rival, el ultraderechista Ventura, ocupó la segunda posición con el 23,5% de los votos, un año después de que su partido antisistema, Chega, se convirtiera en el principal partido de oposición en el Parlamento.

El desencanto de los votantes por los partidos tradicionales y el ascenso de la ultraderecha han moldeado un panorama electoral inédito en Portugal, que desde 1986 no acudía a las urnas para una segunda vuelta presidencial.

Ninguno de los 11 candidatos concentró más de la mitad de los votos requeridos para triunfar en la primera vuelta, en una muestra de la polarización que vive el país.

Aunque en Portugal el presidente ostenta un rol tan protagónico como el del primer ministro, sus facultades incluyen, en algunas circunstancias, disolver el parlamento y convocar a elecciones parlamentarias anticipadas. También puede bloquear leyes, pero el parlamento puede anular el veto con una mayoría especial.

Ventura ha afirmado que será un presidente más «intervencionista», abogando por mayores poderes para el jefe de Estado.

Los ciudadanos en Portugal concurrieron a las urnas pese a un intenso temporal por el paso de las sucesivas borrascas Marta, Leonardo y Kristin que desde el 28 de enero han causado siete muertes, según Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil. #AgenciaNA