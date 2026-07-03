Satisfacción de ATE Jujuy por aprobación del blanqueo salarial para el personal próximo a jubilarse

La ordenanza, que es una iniciativa de ATE Jujuy, permitirá lograr una jubilación más justa y digna, evitando trabajadoras y trabajadores deban retirarse con haberes mínimos.

El Concejo Deliberante de la ciudad Capital de Jujuy, San Salvador, aprobó por unanimidad la ordenanza que establece el blanqueo salarial para los trabajadores municipales próximos a acceder al beneficio de la jubilación.

La Ordenanza pone en regla un reclamo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy permitiendo a quienes dedicaron años de servicio, y que tienen parte de su salario con ítems no remunerativos, lograr una jubilación más justa y digna, evitando que deban retirarse con haberes mínimos.

El Sindicato emitió un comunicado en el que también se destaca la decisión política del intendente, por acompañar y disponer el financiamiento del blanqueo para que esta importante iniciativa tenga su implementación sin requerir recursos del Gobierno provincial. También reconoce el acompañamiento del Concejo Deliberante que con su voto hicieron posible la aprobación de esta histórica ordenanza.

Tras el primer paso dado por el municipio capitalino, la ATE reclama que los demás municipios de la provincia repliquen la iniciativa a fin de permitir jubilaciones más dignas para todas y todos los trabajadores municipales.