El Gobierno de Jujuy conmemoró el Día del Locutor con un reconocimiento a los profesionales de la voz

El acto se realizó en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno y reunió a locutores, comunicadores y representantes del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores.

En el marco del Día del Locutor, el Gobierno de Jujuy acompañó el acto conmemorativo organizado por el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), realizado en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno. La ceremonia reunió a profesionales de la comunicación, estudiantes de locución y referentes del sector para reconocer el aporte de quienes ejercen una profesión esencial para la construcción del vínculo con la comunidad.

El secretario general del SALCo Jujuy, Fabián Gorena, agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno provincial y destacó que cada 3 de julio la institución celebra un nuevo aniversario junto a los locutores jujeños. «Como siempre, en Casa de Gobierno nos reciben y nos hacen partícipes de las actividades que realizamos cada año», expresó.

Asimismo, hizo llegar un saludo a los profesionales en actividad, a quienes se encuentran en formación y a quienes dedicaron su vida a la locución, resaltando la vocación que caracteriza a la profesión. «Vivimos la pasión de crear sensaciones y de hacer lo que nos gusta a través de la voz», afirmó.

Desafíos y vigencia

Gorena también se refirió a los desafíos que plantea el avance de las nuevas tecnologías y sostuvo que la profesión mantiene plena vigencia, aunque requiere una permanente actualización. En ese sentido, señaló la necesidad de incorporar herramientas y formatos como el streaming, los podcasts y las plataformas digitales, sin perder de vista la profesionalización y el valor de la voz como herramienta central de la comunicación.

Finalmente, destacó el rol social de los locutores y locutoras en la provincia, al señalar que sus voces forman parte de la vida cotidiana de las familias jujeñas. «En Jujuy la radio sigue teniendo un lugar muy importante y las voces de los locutores continúan acompañando a la comunidad», concluyó.

Participaron del acto los diputados provinciales Adriano Morone y Diego Rotela, junto al director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Camilo Atim, quienes acompañaron el reconocimiento a los trabajadores de la locución y la comunicación en su día.