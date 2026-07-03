Jujuy fortalece vínculos con Ucrania para impulsar la cooperación económica y productiva

El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador de Ucrania en la Argentina para avanzar en una agenda de cooperación orientada al desarrollo de vínculos económicos, productivos y comerciales.

El gobernador Carlos Sadir recibió al embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania en la República Argentina, Yurii Klymenko, en una reunión de trabajo destinada a afianzar las relaciones institucionales y avanzar en una agenda de cooperación e integración económica entre la provincia y ese país.

Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, María Belén Pastrana; y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge.

Al referirse al encuentro, Sadir destacó que «dialogamos sobre las realidades de nuestras regiones para seguir fortaleciendo los lazos institucionales y el intercambio técnico». En ese sentido, señaló que el objetivo es «generar vínculos sólidos entre los sectores privados de ambos lados y explorar futuras oportunidades de cooperación internacional que impulsen el desarrollo y la innovación en Jujuy».

Oportunidades de cooperación

Por su parte, el diplomático expresó que su visita a la provincia tuvo como objetivo «conocer más del potencial de Jujuy y buscar las formas para poder desarrollar los vínculos en diferentes ámbitos entre las regiones de Ucrania y la provincia».

Asimismo, destacó que durante la reunión se analizaron oportunidades de cooperación vinculadas a sectores estratégicos como la minería, la agroindustria y la logística, entre otros.

«Nosotros estamos organizando una actividad, un foro ucraniano-argentino empresarial en la segunda parte de este año en el marco de la reunión de la Comisión Ucraniana Argentina Intergubernamental para la Cooperación Económica y Comercial e invité a los empresarios jujeños a asistir a este evento que dará muchas posibilidades para establecer los contactos directos entre los empresarios y otros participantes», concluyó.