Santa Fe: Alertan sobre trata de personas y difunden recomendaciones para quienes viajen al Mundial 2026

Ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el organismo protector de derechos advirtió que en el marco de grandes eventos deportivos se multiplica el riesgo de situaciones de trata de personas y otros delitos, y acercó una guía con información útil sobre documentación, requisitos migratorios, seguro médico y asistencia consular para los argentinos que viajen a Estados Unidos, México o Canadá durante el torneo.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe lanzó una advertencia en el marco del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y puso especial énfasis en la prevención de delitos en el marco de espectáculos deportivos masivos, dado que en esos contextos se multiplica el riesgo de que existan situaciones de trata de personas, explotación sexual o laboral y otros delitos internacionales, por lo que recomendó desconfiar de ofertas de trabajo, alojamiento o traslado demasiado convenientes y denunciar cualquier situación sospechosa.

En Argentina, las denuncias pueden realizarse a través de la Línea 145, gratuita, anónima y disponible las 24 horas; en Estados Unidos, mediante la National Human Trafficking Hotline (1-888-373-7888) o, en español, al 1-866-347-2423.

En ese marco, el organismo puso a disposición de la ciudadanía una serie de recomendaciones para quienes viajen a América del Norte durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Defensoría remarcó que durante ese período aumenta notablemente la circulación de personas hacia esos países, ya sea para asistir a los partidos, por turismo o por otros motivos.

Entre las recomendaciones generales para el ingreso a Estados Unidos, la Defensoría del Pueblo subrayó la necesidad de contar con pasaporte argentino vigente —con una validez mínima de seis meses desde el ingreso— y visa estadounidense estampada, recordando que la visa de turista no habilita tareas remuneradas y que contar con ella no garantiza el ingreso, ya que la admisión depende del oficial migratorio.

También aconsejó disponer de pasajes de ida y vuelta, comprobante de solvencia económica y un seguro médico con cobertura amplia, dado el elevado costo de la atención médica en ese país.

La Selección Argentina disputará la fase de grupos en dos ciudades estadounidenses, donde funcionará asistencia consular durante el torneo. En Kansas City —sede del debut ante Argelia— se establecerá un Centro Temporal de Servicios Consulares y de Contacto en el Overland Park Convention Center (6000 College Blvd, Overland Park, Kansas), con atención de 9 a 18 horas, teléfono +1 312 909 0308 y correo consuladomundialchicago@mrecic.gov.ar. En Dallas/Arlington —donde Argentina enfrentará a Austria y a Jordania— la jurisdicción corresponde al Consulado General en Houston (+1 713 871-8935), que dispondrá de un operativo consular especial en 1000 Ballpark Way, Suite 310, Arlington, con contacto específico para el Mundial en consuladomundialdallas@mrecic.gov.ar y una línea de emergencias disponible las 24 horas: +1 832 544-8086.

La guía incluye además los datos de los consulados argentinos en otras sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

La guía completa puede descargarse de manera gratuita en el sitio web oficial de la Defensoría del Pueblo: www.defensoriasantafe.gob.ar.