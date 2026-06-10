Internet, videollamadas y gestiones online: La nueva realidad de las personas mayores

Un avance tecnológico que todavía deja a muchos mayores atrás. La transformación digital avanza a un ritmo acelerado y modifica la forma en que las personas se comunican, realizan gestiones y acceden a servicios esenciales.

Sin embargo, este progreso no siempre resulta igual de accesible para todos. Muchas personas mayores continúan encontrando dificultades para desenvolverse en un entorno digital diseñado para usuarios familiarizados con aplicaciones, plataformas y trámites en línea.

La denominada brecha digital generacional sigue siendo una realidad. Factores como la falta de formación tecnológica, el temor a cometer errores o la rápida evolución de las herramientas digitales dificultan la adaptación de parte de la población de más edad. No obstante, expertos en relaciones intergeneracionales destacan que, cuando estas barreras se reducen, la tecnología se convierte en una herramienta de inclusión que mejora la autonomía y la calidad de vida.

Más conexión, menos distancia: los beneficios de la digitalización

El acceso a internet y a los dispositivos digitales permite a las personas mayores mantenerse conectadas con familiares y amigos, especialmente cuando la distancia geográfica dificulta el contacto presencial.

Las videollamadas, los servicios de mensajería y las redes sociales contribuyen a reforzar los vínculos afectivos y ayudan a combatir situaciones de aislamiento.

La tecnología facilita el acceso a actividades de ocio, formación y entretenimiento, permitiendo seguir cursos en línea, participar en comunidades virtuales o disfrutar de contenidos culturales.

Cada vez más personas mayores muestran interés por comprender los avances tecnológicos que afectan a su vida cotidiana, desde la evolución de la tecnología digital hasta el impacto de la inteligencia artificial en el día a día.

Diversos estudios señalan que el aprendizaje digital compartido entre generaciones favorece la confianza de las personas mayores y fortalece las relaciones familiares mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

La tecnología como puente entre generaciones en el hogar

Uno de los ámbitos donde esta colaboración resulta más visible es la gestión doméstica. Cada vez más hijos ayudan a sus padres mayores a realizar trámites relacionados con suministros y servicios básicos a través de internet.

Acciones como revisar contratos energéticos, consultar facturas o gestionar cambios administrativos se han trasladado progresivamente al entorno digital. En muchas ocasiones, son los hijos quienes ayudan a sus padres a completar gestiones cotidianas relacionadas con los suministros del hogar, desde un cambio de compañía eléctrica hasta comparar las distintas tarifas del mercado para que sus padres paguen menos.

Esta ayuda no solo simplifica gestiones que pueden resultar complejas, sino que también fomenta la independencia digital de las personas mayores, que son capaces de controlar mejor el gasto energético del hogar.

Lejos de ser una barrera insalvable, la tecnología puede convertirse en un punto de encuentro entre generaciones, donde el aprendizaje compartido fortalece la autonomía de los mayores y estrecha los vínculos familiares.

Fuente: papernest.es