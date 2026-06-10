Cris Morena, reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura en Buenos Aires

La creadora de Casi Ángeles fue destacada por la Legislatura, en un evento que se llevó a cabo en el Salón Dorado.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó el reconocimiento de Personalidad Destacada de la Cultura a la productora Cris Morena el pasado lunes por la tarde, celebrando así su vasta trayectoria en proyectos que han impactado a múltiples generaciones de jóvenes argentinos y que han llevado el talento local a nivel internacional.

El evento tuvo lugar en el Salón Dorado y reunió a diversas personalidades del espectáculo, incluyendo a Isabel Macedo, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Graciela Stefani y otros. También estuvieron presentes los nietos de Cris Morena, Azul, Franco y Valentín Giordano, quienes son hijos de la fallecida Romina Yan.

La iniciativa de este homenaje fue impulsada por el diputado Facundo Del Gaiso, tras el exitoso evento conocido como Cris Morena Day en el teatro Gran Rex, que reunió a actores de Casi Ángeles y convocó a un gran número de fanáticos nostálgicos.

Este galardón resalta una carrera de más de tres décadas dedicada al entretenimiento, con producciones icónicas como «Júgate Conmigo», «Chiquititas», «Verano del 98», «Rebelde Way», «Floricienta», «Casi Ángeles», «Aliados» y «Margarita», además de su labor en la formación de nuevos talentos.

El cierre del evento estuvo a cargo de los jóvenes actores de Margarita, su más reciente producción, y el coro de su academia musical Otro Mundo, quienes interpretaron «Quiero una luz», una de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

(Cadena3)