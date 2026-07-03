Santa Clara: Se realizó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio

Con una agenda centrada en la articulación territorial, se avanzó en acciones para fortalecer la asistencia social, impulsar programas y atender demandas prioritarias de Santa Clara.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, encabezó una intensa jornada de trabajo territorial en la localidad de Santa Clara, donde escuchó las problemáticas de la zona y coordinó la implementación de los diversos programas sociales disponibles para brindar soluciones concretas a la comunidad.

Durante el encuentro, la ministra enfatizó la importancia de la presencialidad en la gestión pública: «Creemos firmemente que los funcionarios debemos estar en el territorio. Este trabajo en conjunto nos va a permitir solucionar los problemas de manera eficiente. El Ministerio trabaja en un proceso integral donde siempre se coloca a las personas en el centro de las políticas públicas. Erradicar el asistencialismo es hacer que llegue la ayuda a quien verdaderamente lo necesita».

Gestión en Territorio

Entre los puntos principales de la agenda de trabajo compartida con el intendente Antonio Alaniz, la ministra adelantó que uno de los ejes prioritarios será la reactivación del comedor local. Asimismo, durante la jornada se abordaron cuestiones vinculadas a niñez, juventud, discapacidad, personas mayores, emprendedurismo, familias en situación de vulnerabilidad, asistencia alimentaria y desarrollo comunitario, ejes centrales para la articulación de políticas públicas en el territorio.

Del encuentro participaron activamente funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Asistencia Directa y la Secretaría de Desarrollo Integral, con sus directores y coordinadores, junto a funcionarios municipales y la concejal Sonia Ayrello.

En el marco de la jornada, la ministra visitó además el Centro de Jubilados de Santa Clara, donde dialogó con el responsable de la institución para conocer en detalle sus necesidades actuales y evaluar las herramientas de acompañamiento que se pueden brindar desde el área ministerial de la provincia.

Por su parte, el intendente Alaniz ponderó el impacto del desembarco ministerial y señaló que el municipio viene realizando un relevamiento exhaustivo en la localidad: «Estamos muy agradecidos con la visita de la ministra y este trabajo en conjunto. Venimos recorriendo la localidad y este esfuerzo mancomunado con el Ministerio será clave en pos del bienestar de Santa Clara.