Médicos y odontólogos del PAMI realizan un paro nacional tras denunciar una reducción del 52% en sus honorarios

En diálogo con Fénix, el presidente de la Asociación Médica de Córdoba, Atilio Rossi, explicó que la medida de fuerza responde a la reducción salarial aplicada por el PAMI y advirtió sobre el deterioro del sistema de atención para los jubilados.

Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para el PAMI llevan adelante un paro nacional en rechazo a la reducción del 52% en sus honorarios, una decisión que, según denuncian, compromete tanto la continuidad de los profesionales como la atención de millones de afiliados.

En diálogo con Fénix, el presidente de la Asociación Médica de Córdoba, Atilio Rossi, explicó que el recorte fue aplicado de manera unilateral desde el 1 de abril, aunque su impacto económico comenzó a sentirse con el cobro de los haberes de junio.

«Cuando los profesionales cobraron sus sueldos se encontraron con ingresos totalmente indignos e imposibles para seguir trabajando. Eso generó un enorme malestar y nos obligó a retomar las medidas de fuerza», afirmó.

Rossi explicó que la protesta se desarrolla en todo el país y contempla dos modalidades. Durante la primera jornada, los profesionales suspenden la emisión de recetas, derivaciones y otras prestaciones administrativas, mientras que en la segunda directamente no concurren a los consultorios.

El dirigente sostuvo que la medida también busca visibilizar el deterioro que atraviesa el sistema de atención del PAMI.

«La realidad del paciente es altamente crítica. Cada vez hay más médicos y odontólogos que renuncian porque no pueden sostener económicamente la prestación, y eso deja a los afiliados sin su profesional de referencia», señaló.

Según explicó, la consecuencia inmediata es que los jubilados deben recorrer clínicas, hospitales y sanatorios para conseguir atención médica, con demoras cada vez mayores.

Además, cuestionó la implementación de cupos para estudios de alta complejidad, como resonancias magnéticas.

«Antes un paciente podía esperar un turno de 60 o 90 días, pero sabía que lo tenía. Ahora directamente le dicen que no hay cupos y que vuelva el mes siguiente para ver si consigue uno. Es una verdadera lotería», aseguró.

Rossi también criticó las nuevas exigencias para el reempadronamiento de pacientes diabéticos, al considerar que el sistema se volvió excesivamente burocrático y perjudica a quienes necesitan tratamientos urgentes, como la provisión de insulina.

«Han limitado la cantidad de pacientes que podemos cargar por día, redujeron los horarios del sistema y multiplicaron los trámites. Todo eso termina afectando directamente a los pacientes», manifestó.

Consultado sobre los argumentos del PAMI, que sostiene que las medidas buscan corregir irregularidades detectadas en auditorías, Rossi respondió que los controles son necesarios, pero remarcó que deben realizarse garantizando condiciones laborales dignas para los profesionales.

Finalmente, advirtió que la situación también impacta en la atención especializada, ya que cada vez menos especialistas aceptan trabajar con la obra social debido a los bajos honorarios.

«Hoy un especialista cobra alrededor de 8.000 pesos por una consulta. Así es imposible sostener la atención y por eso cada vez más profesionales abandonan el sistema», concluyó.

(Multiplataforma Fenix)