Banderazo de niños de la Escuela Minero Jujeño llenó de celeste y blanco las calles de Alto Comedero

Con banderas argentinas, cánticos y un fuerte espíritu patriótico, alumnos de la Escuela Primaria N.º 434 «Minero Jujeño» protagonizaron un emotivo banderazo en Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, como muestra de apoyo a la Selección Argentina que disputa el Mundial 2026.

La comunidad educativa vivió una jornada cargada de entusiasmo, en la que los niños recorrieron los alrededores del establecimiento portando banderas argentinas y alentando al seleccionado nacional de cara a un nuevo compromiso mundialista.

Docentes y familias acompañaron la iniciativa, que tuvo como objetivo fortalecer los valores de identidad nacional, el compañerismo y el sentido de pertenencia, aprovechando la pasión que despierta el fútbol en todo el país. La actividad se desarrolló en un clima de alegría y respeto, con canciones y mensajes de aliento para los jugadores argentinos.

En distintos puntos de Jujuy, las escuelas vienen impulsando propuestas similares para que los estudiantes puedan expresar su apoyo a la «Scaloneta», combinando actividades pedagógicas con el fervor mundialista que atraviesa a toda la comunidad educativa.

El color celeste y blanco volvió a ser protagonista en Alto Comedero, donde los más pequeños demostraron que la ilusión por la Selección Argentina también se vive con intensidad en las aulas jujeñas.