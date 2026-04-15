Santa Ana de la Puna se moviliza y resiste al extractivismo

La comunidad perteneciente a la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc a través de asamblea reafirmó su rechazo a los proyectos mineros que están avanzando en la región.

Además se comprometieron a seguir trabajando colectivamente junto a otras comunidades de la zona para “preservar el ecosistema de la Puna”.

Esta declaración de Santa Ana de la Puna se da en el marco del avance del Gobierno de Jujuy y la empresa DAJIN Resources S.A. quienes con diferentes maniobras están intentando concretar el proyecto “Guayatayoc Norte” con cuatro pedimentos mineros, sin el consentimiento de los pueblos originarios que habitan la Cuenca de Salinas Grandes.

“La empresa ocupa el lugar de la Secretaría de Minería y es quien está haciendo firmar autorizaciones a ancianos aprovechándose de su desconocimiento sobre temas técnicos y realizando monitoreos ambientales que desconocemos y rechazamos”, afirmaron los comuneros.

Las comunidades de la Cuenca repudiaron la estrategia minera de convocar de manera individual a los superficiarios que estarían dentro del proyecto y omitir a las comunidades originarias que tienen su propia organización y forma de decidir sobre el territorio.

El proyecto de DAJIN es de 2877 hectáreas y abarca tierras que pertenecen a comuneros de Santa Ana de la Puna, Cochagaste, Casabindo, Quera Aguas Calientes, Sauzalito y Tusaquillas pero que, además –denuncian las comunidades- las actividades extractivistas afectará los recursos de toda la cuenca.