Perico: Tras una persecución, cayeron dos sujetos que habrían amenazado a una mujer con un arma

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6 y personal motorizado detuvieron esta madrugada a dos hombres de 26 y 29 años luego de un violento incidente en el barrio Berno.

El alerta se activó a las 00:20 horas, cuando se informó que los sospechosos se presentaron en un domicilio de la calle Coronel Fernández y esgrimieron un arma de fuego para amedrentar a una mujer.

Tras el reporte, se inició una persecución por las calles de la ciudad, logrando interceptar a los malvivientes en la intersección de Sarmiento y Lamadrid.

Al identificar a los malvivientes, se constató que uno de ellos ya contaba con antecedentes y se encontraba bajo una medida de libertad bajo caución al momento de su captura.

Ambos sujetos fueron trasladados de inmediato a la Seccional 8va, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia por las graves amenazas proferidas.

Gracias al rápido despliegue de las unidades de la UR6, se logró retirar de las calles a estos individuos peligrosos y llevar tranquilidad a los vecinos del sector.