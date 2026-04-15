Hoy universitarios realizan jornada nacional de protesta con la consigna “La universidad no se apaga”

Será una jornada de 24 horas, desde las 8 de hoy miércoles hasta las 8 del día jueves, donde habrá clases públicas, actividades culturales, científicas y de extensión, abiertas a la comunidad.

Se prevén movilizaciones, protestas y acciones de visibilización en distintas universidades del país, donde participan docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias. Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical Universitario y la Federaciones como FEDUN, FATUN y la FUA.

Los motivos del reclamo tiene por eje central exigir cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial docente y no docente, mayor presupuesto para funcionamiento, ciencia y becas.

Actividades de la UNJu en la jornada «La Universidad no se apaga»

En la Universidad Nacional de Jujuy comenzará sus acciones a las 10 de la mañana en la sede de calle Gorriti N° 273, frente a Plaza Belgrano, con una conferencia de prensa encabezada por autoridades de la Institución junto a representantes de los gremios docentes y no docentes. Además, se colocarán banderas y banners en todas las unidades académicas para visibilizar la situación.

Posteriormente, se desarrollará una clase pública destinada a explicar el contexto actual que atraviesan las universidades nacionales y sus trabajadores.

Por la tarde, la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales llevará adelante una exposición abierta para compartir con la comunidad el trabajo que se realiza en materia de investigación y desarrollo científico desde la UNJu.

Relato en primera persona de los docentes pertenecientes a la Universidad Nacional de Jujuy

El Dr. Marcos Vaira director de INECOA-CONICET, docente de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy e investigador principal del CONICET, expresó su preocupación por la situación actual que atraviesa la universidad, señalando que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los salarios del sector han sufrido un fuerte deterioro, con una pérdida cercana al 40 % del poder adquisitivo, a lo que se suma una marcada reducción en el financiamiento del sistema científico y académico.

Asimismo, explicó que muchos investigadores deben afrontar con recursos propios la compra de insumos, equipamiento y gastos de trabajo de campo, actividades que se ven cada vez más limitadas por los costos. Según indicó, “esta situación no solo dificulta el desarrollo de nuevos proyectos, sino que también pone en riesgo el futuro de una universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva”. Finalmente, afirmó que continuarán en la lucha para sostener y recuperar el sistema científico y educativo que nos ha hecho conocidos en el mundo.

El Lic. Alejandro Centurión, coordinador de la sede San Pedro, expresó en UNJu Diario un breve análisis sobre la situación en el marco de la jornada «La Universidad no se apaga» y aseguró: «Desde la comunidad educativa de la sede de San Pedro queremos manifestar la necesidad de que el Gobierno Nacional aplique la ley de financiamiento universitario, que fue ampliamente debatida y alcanzó consenso en distintos sectores. La realidad que hoy vive el sector universitario, vuelve a señalar la urgencia de su implementación, para atender múltiples necesidades postergadas».

Agregando que «no se trata solo de lo salarial, que no es menor, sino también de la posibilidad de seguir fortaleciendo el acceso al nivel universitario en el interior, esto no es un número ni una estadística: son historias de vida, nuevos profesionales que estudian en su lugar de residencia y que luego se insertan laboralmente, contribuyendo a toda sociedad».

Por último Centurión reiteró la importancia de cuidar a la Universidad: «Ojalá toda la sociedad entienda este valor y podamos sostener un mensaje claro: debemos cuidar lo que hacemos bien, y una de esas cuestiones es la universidad, que nos representa a todos los argentinos y, por supuesto, a todos los jujeños”.

Por su parte, Estela Flores, Licenciada en Ciencias Biológicas y Licenciada en Bromatología, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy también se sumó a visibilizar el reclamo en el marco de la jornada «La Universidad no se apaga».

Sobre el tema, Flores destacó: «estoy totalmente dolida como docente investigadora debido a que a la que la ley de financiamiento universitario nos está cumpliendo».

«Las universidades, sobre todo, de ciencias naturales, estamos prácticamente trabajando sin los recursos necesarios para que nuestros estudiantes puedan aprender lo básico sobre su ejercicio profesional», agregó.

En cuanto a la situación de los investigadores, Flores aseguró: «Los docentes e investigadores estamos cobrando salarios de miseria, salarios que nos ponen bajo el índice de la pobreza, nos llegamos vamos a alcanzar la canasta básica. Estamos sobreviviendo. No estamos cobrando un sueldo, estamos cobrando directamente una miseria».

Por último, Flores reiteró que lo que está en juego es el futuro de los jóvenes: «Todo esto lo digo por mis estudiantes, porque los veo llegando y entrando a la facultad con la idea de justamente crecer, personalmente, crecer profesionalmente, tener un lugar adecuado dentro de la sociedad, contribuir a nuestra sociedad».

«Hacer ese salto necesario que requieren ellos en la escala social, de ser los primeros egresados universitarios dentro de su grupo familiar, de que sus padres se sientan orgullosos, de que ellos se sientan que han alcanzado objetivos y han alcanzado sueños», finalizó.