San Salvador recibirá una nueva edición de «Regiones Vivas» con lo mejor de la producción jujeña

La muestra itinerante se realizará el 5 y 6 de agosto sobre avenida 19 de Abril, en el marco de las fiestas patronales de la capital, con propuestas productivas, gastronómicas, artesanales y culturales de las cuatro regiones de Jujuy.

En el marco de las celebraciones en honor al Santo Patrono de San Salvador de Jujuy, el Gobierno de la Provincia, a través de sus distintas áreas, junto con la Municipalidad de la Capital, ultiman los preparativos para una nueva edición de «Regiones Vivas», la muestra itinerante que reunirá a más de 300 productores y artesanos de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

La propuesta se desarrollará los días 5 y 6 de agosto sobre la avenida 19 de Abril, con entrada libre y gratuita, ofreciendo un espacio para que vecinos, turistas y visitantes conozcan y disfruten de la riqueza productiva, gastronómica, artesanal y cultural de las distintas regiones jujeñas.

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer los diferentes stands y acceder a una amplia variedad de productos regionales, entre ellos tejidos artesanales, vinos de altura, alimentos típicos, propuestas gastronómicas y desarrollos innovadores que reflejan la identidad y el potencial productivo de la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la comercialización de los emprendimientos locales, promover el desarrollo de las economías regionales y generar un vínculo directo entre productores y consumidores, al tiempo que pone en valor las tradiciones y el patrimonio cultural de Jujuy.

Tras el éxito de las ediciones realizadas en Perico y El Carmen, «Regiones Vivas» llega a la capital provincial para acercar el potencial de la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas a uno de los principales centros urbanos y turísticos de la provincia.

De esta manera, la muestra reafirma su propósito de visibilizar el trabajo de los productores jujeños, impulsar el consumo de productos locales y celebrar la identidad de Jujuy en un espacio pensado para el disfrute de toda la familia.