San Salvador recibirá una nueva edición de «Regiones Vivas» con lo mejor de la producción jujeña

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La muestra itinerante se realizará el 5 y 6 de agosto sobre avenida 19 de Abril, en el marco de las fiestas patronales de la capital, con propuestas productivas, gastronómicas, artesanales y culturales de las cuatro regiones de Jujuy.

San Salvador recibirá una nueva edición de «Regiones Vivas» con lo mejor de la producción jujeña

En el marco de las celebraciones en honor al Santo Patrono de San Salvador de Jujuy, el Gobierno de la Provincia, a través de sus distintas áreas, junto con la Municipalidad de la Capital, ultiman los preparativos para una nueva edición de «Regiones Vivas», la muestra itinerante que reunirá a más de 300 productores y artesanos de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

La propuesta se desarrollará los días 5 y 6 de agosto sobre la avenida 19 de Abril, con entrada libre y gratuita, ofreciendo un espacio para que vecinos, turistas y visitantes conozcan y disfruten de la riqueza productiva, gastronómica, artesanal y cultural de las distintas regiones jujeñas.

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer los diferentes stands y acceder a una amplia variedad de productos regionales, entre ellos tejidos artesanales, vinos de altura, alimentos típicos, propuestas gastronómicas y desarrollos innovadores que reflejan la identidad y el potencial productivo de la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la comercialización de los emprendimientos locales, promover el desarrollo de las economías regionales y generar un vínculo directo entre productores y consumidores, al tiempo que pone en valor las tradiciones y el patrimonio cultural de Jujuy.

Tras el éxito de las ediciones realizadas en Perico y El Carmen, «Regiones Vivas» llega a la capital provincial para acercar el potencial de la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas a uno de los principales centros urbanos y turísticos de la provincia.

De esta manera, la muestra reafirma su propósito de visibilizar el trabajo de los productores jujeños, impulsar el consumo de productos locales y celebrar la identidad de Jujuy en un espacio pensado para el disfrute de toda la familia.

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