Jujuy participó de la cumbre de COSSPRA que definió los ejes del V Congreso Nacional

El Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) dio cierre, en Salta, a una intensa agenda institucional.

La Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) concluyó en Salta una intensa agenda institucional centrada en definir los ejes organizativos del próximo V Congreso Nacional, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre en Puerto Iguazú.

En este importante escenario federal, el presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, enfatizó “la relevancia de estos espacios de intercambio” para “compartir experiencias exitosas y optimizar de manera continua las prestaciones en el campo de la salud”.

“Es fundamental profundizar el trabajo mancomunado y solidario que históricamente distingue a las obras sociales provinciales, a los efectos de seguir ofreciendo respuestas eficientes a nuestros afiliados”, destacó.

COSSPRA, camino al V Congreso Nacional

La cumbre de COSSPRA permitió pulir los detalles del temario que estructurará el V Congreso Nacional en Misiones. Las jornadas girarán en torno a pilares fundamentales para el sistema sanitario actual: Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y Modelos de Gestión.

Estos ejes buscan consolidar herramientas de gestión modernas que garanticen la sustentabilidad de las coberturas médicas y el acceso equitativo a tratamientos de calidad.

En otro tramo del encuentro institucional, la Escuela de Gobierno de COSSPRA presentó un balance de las capacitaciones dictadas a lo largo del primer semestre del año.

Asimismo, se oficializó el lanzamiento del curso Evaluación de Tecnologías Sanitarias aplicada a la Auditoría Médica, cuyo inicio está previsto para el próximo 2 de septiembre. La propuesta académica tiene como meta central capacitar y perfeccionar a los equipos de auditoría en la elaboración de informes estructurados con un enfoque prioritario centrado en el paciente.