Continúa el operativo para combatir el incendio de vegetación en Tiraxi Chico

El incendio de vegetación en Tiraxi Chico, entre Laguna de la Guitarra y La Pampa, continúa con operativo activo. Brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático trabajan sobre el terreno para contener el avance del fuego, que presenta baja actividad y se desplaza hacia una ladera de montaña.

En el operativo intervienen brigadistas de El Brete, con apoyo del helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de las brigadas de San Pedro, Yuto y Palma Sola. También se activaron Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios para garantizar la cobertura operativa. Se mantiene contacto permanente con las comunidades y comuneros de la zona.

Si te encontrás en la zona:

* No te acerques al área afectada.

* Respetá las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.

* Ante un nuevo foco de incendio, llamá al 911.