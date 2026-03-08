San Salvador de Jujuy participó del “Encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos” en Mendoza

El secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba, participó del Encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos, que este año se realizó en la ciudad de Mendoza los días 5 y 6 de marzo.

Durante la jornada, el funcionario destacó la importancia de estos espacios de intercambio entre gobiernos locales. “Los encuentros de la Red Federal de Municipios Turísticos son un excelente motivador porque permiten intercambiar experiencias y conocer en qué temas o programas están trabajando los municipios que la integran. Además, es una oportunidad para realizar un diagnóstico de la última temporada, elevar propuestas y expresar inquietudes que tenemos en común”, señaló.

En ese sentido, explicó que las conclusiones de estas reuniones se plasman en una agenda de trabajo a nivel nacional que la Red consensúa y eleva a los organismos correspondientes. “La idea es que la voz del territorio, representada por los municipios, llegue a las autoridades nacionales. También es una forma de conocer los distintos que tiene Argentina y aprender de todas las regiones, que se destacan por sus paisajes, su diversidad y su cultura”, agregó.

Respecto al balance de la Temporada Turística de Verano 2026, Córdoba señaló que los resultados fueron positivos para la capital jujeña. “En la escala de la región NOA, San Salvador de Jujuy registró cerca de un 60% de ocupación hotelera sostenida durante todo el verano, con picos en la segunda semana de enero y, particularmente, durante el fin de semana de Carnaval Grande, cuando tanto la capital como algunas localidades de la Quebrada de Humahuaca alcanzaron plena ocupación”, detalló.

No obstante, el funcionario indicó que el objetivo es continuar fortaleciendo el destino. “Estamos contentos y satisfechos, aunque nos gustaría tener mayor cantidad de pernoctes y ocupación hotelera”, afirmó.

Al profundizar el análisis, Córdoba remarcó que, en comparación con lo ocurrido a nivel nacional —donde la temporada fue dispar—, Jujuy logró mantener buenos indicadores. “Esto nos tiene que animar a seguir trabajando para ampliar la oferta turística y los eventos culturales, que son los que hacen más atractivos nuestros destinos. En esa agenda estamos enfocados para sostener y hacer crecer estos números, que impactan directamente en la economía real de nuestras ciudades”, sostuvo.

Asimismo, destacó el crecimiento que experimentó la provincia en los últimos años. “Jujuy ha duplicado su nivel de pernocte. Hoy la gente que elige San Salvador se queda, al menos, una noche más. Antes de la pandemia el promedio era de 1,5 noches y actualmente ronda las 2,8”, explicó.

Finalmente, el secretario de Cultura y Turismo expresó buenas expectativas de cara a la próxima temporada invernal. “Para nosotros Semana Santa es temporada alta, por lo que tenemos muy buenas expectativas. Las reservas vienen a buen ritmo y esperamos que se repita un escenario similar al de Carnaval, con plena ocupación”, concluyó.