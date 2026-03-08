Oriana Sabatini mostró por primera vez a su hija con un tierno posteo

La beba nació el lunes en Roma, y su madre compartió el emotivo momento en redes.

Oriana Sabatini compartió una tierna foto con su hija Gia en redes sociales, casi una semana después de haber dado a luz. La imagen mostró a la cantante sosteniendo a su beba en brazos, apoyando la cabeza en su hombro. Aunque el día del nacimiento de Gia, Oriana había publicado un posteo, no se había mostrado con ella hasta ese momento.

La beba nació el lunes pasado en Roma, después de que Oriana y su familia asistieran a un partido de fútbol donde jugaba Paulo Dybala. «Contracciones en el entretiempo», fue lo que relató su madre, Catherine Fulop, en las redes sociales.

La publicación de Oriana generó una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron la llegada de Gia. Catherine Fulop, por su parte, compartió la foto en sus historias de Instagram, acompañada de un emotivo mensaje: «Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro».

En medio de la emoción por convertirse en abuela, Catherine Fulop también compartió un video en su cuenta de Instagram que mostró los momentos previos al nacimiento de Gia. En el video, recordó cómo fueron a la cancha como personas normales y cómo salieron rumbo al sanatorio como protagonistas de un reality. «Contracciones en el entretiempo. Googleando ‘¿cada cuánto son normales?’», recordó Cathy. Además, narró el momento en que dejaron el estadio: «Caminata dramática al hospital. Mate en mano porque argentinos nivel experto».

Catherine continuó describiendo la experiencia de la espera en el hospital: «Campamento en sillones, versión supervivencia. Risas, nervios, ojeras. Todos tirados como si hubiéramos corrido la maratón. Y después de toda esa producción… apareció Gia». Finalmente, reflexionó sobre el momento que marcó un antes y un después para todos: «Qué orgullo ver a Oriana tan fuerte. Qué emoción ver a Paulo tan presente. Y qué bendición ser familia y estar ahí, acompañando el milagro. La luna sabía exactamente lo que hacía. ¡Se les quiere, mi gente!».

(Cadena3)