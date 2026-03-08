EE.UU. ordena a sus diplomáticos abandonar Arabia Saudita

El Departamento de Estado de EE.UU. ha ordenado a los empleados de la misión diplomática en Arabia Saudita abandonar el país ante un posible aumento de la inestabilidad en el reino, informaron funcionarios estadounidenses citados este domingo por The New York Times.

Es la primera vez que el organismo aprueba o emite lo que denomina una salida ordenada desde que comenzó la agresión estadounidense-israelí a Irán el pasado 28 de febrero.

La medida del Departamento de Estado indica que los funcionarios estadounidenses son conscientes de los crecientes riesgos en la región, señala el medio.

La representación diplomática en Riad sufrió varios ataques de drones en su edificio y alrededores esta semana. (RT)