San Salvador de Jujuy impulsa una capacitación gratuita para mejorar la atención turística

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Turismo dependiente de la Secretaría de Cultura y Turismo, invita a participar de la capacitación “Atención al Cliente en el Ámbito Turístico”, destinada a trabajadores del sector público y privado.

La propuesta estará a cargo de la Tec. María Elena Perdigón Weber y tiene como objetivo fortalecer las competencias de los actores del turismo local, promoviendo el correcto manejo de la información, la gestión adecuada de quejas y reclamos, y la construcción de una atención de excelencia para visitantes y turistas.

El encuentro se desarrollará el viernes 8 de mayo, en el horario de 15:00 a 19:00, bajo modalidad presencial, en el Cine Teatro Municipal Select, ubicado en calle General Alvear N° 665. La capacitación constará de una única jornada y será de carácter gratuito.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, orientadas a mejorar la calidad de los servicios turísticos y potenciar la experiencia de quienes visitan la ciudad.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/RSukUJAydVk5xBRLA

Se invita a todos los interesados a sumarse a esta iniciativa que busca seguir posicionando a San Salvador de Jujuy como un destino turístico de calidad.