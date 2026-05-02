Boca derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura

En el estadio Único Madre de Ciudades, el ´Xeneize´ venció al ´Ferroviario´ con goles de Velasco y Milton Giménez.

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y, momentáneamente, es el líder con 30 puntos.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala momentáneamente a lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.