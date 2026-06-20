San Salvador de Jujuy homenajeó a Manuel Belgrano en el Día de la Bandera

El intendente de nuestra ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó el acto central por el duocentésimo sexto aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, reafirmando el compromiso histórico de la ciudad con los valores del prócer.

Durante la ceremonia, el intendente Raúl Jorge presidió el homenaje que recordó la estrecha relación entre Belgrano y el territorio jujeño, destacando la valentía del pueblo en el Éxodo Jujeño de 1812. El evento contó con la participación de destacadas autoridades como el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón; el juez de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Miranda; la ministra de Planificación Estratégica de la Provincia, Isolda Calsina; secretarios municipales, concejales junto a otras autoridades provinciales y municipales, representantes de fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y delegaciones escolares.

Tras los protocolos de rigor, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón ofreció una semblanza centrada en la capacidad organizadora y la entrega civil de Belgrano durante sus últimos diez años de vida. Su discurso enfatizó que, “sin la contención de los realistas, que Belgrano lideró en el Norte, la gesta libertadora de San Martín no habría sido posible”, rescatando la importancia de sostener hoy sus ideas de independencia y los valores de unidad nacional por encima de las dicotomías.

Finalizado el acto, Millón profundizó sobre los desafíos actuales de la sociedad y la necesidad de mantener la coherencia con el ejemplo del creador de la bandera. Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante reflexionó: “Hay veces que uno puede mirar al costado, ver la bandera y decir: tantos dieron la vida por ella. ¿cómo, hoy en día, podemos seguir teniendo discusiones, peleas internas si en realidad estamos bajo esos mismos colores?”.

“El esfuerzo, el poner primero al pueblo, la honestidad, y sobre todo la congruencia, porque no es decir una cosa y hacer otra, sino que hay que seguir avanzando con eso”, destacó Millón como los ejemplos y características que, argentinos y jujeños, deberíamos tener siempre presentes.

Por su parte, Joaquín Carrillo, vicepresidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, resaltó la faceta de Belgrano como “un incansable creador de símbolos y estadista que trascendió su rol de abogado para convertirse en revolucionario”. Su mensaje central subrayó el legado educativo del prócer, quien “donó bibliotecas y promovió una educación pública, inclusiva e igualitaria”, además de entregar al pueblo jujeño la Bandera de la Libertad Civil como reconocimiento a su sacrificio.