Más de 350 mil personas colmaron el Monumento por el Día de la Bandera

Según cifras oficiales, más de 350 mil personas participaron de los festejos del 20 de Junio en Rosario. La jornada incluyó el acto central, la Promesa de Lealtad de estudiantes de todo el país y un cierre musical con Abel Pintos.

Rosario volvió a ser este sábado el centro de una de las celebraciones más convocantes del calendario cívico argentino. Más de 350 mil personas colmaron los alrededores del Monumento Nacional a la Bandera para participar de una jornada que combinó tradición, cultura, música y fiesta popular frente al río.

Los festejos comenzaron por la mañana con el acto oficial por el Día de la Bandera, al cumplirse el 206º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Luego, miles de alumnos y alumnas de cuarto grado de 11 provincias argentinas realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera, uno de los momentos más significativos de la jornada.

La celebración tuvo además un marco especial: el Monumento lució renovado tras las obras de restauración que fueron culminadas por el Gobierno de Santa Fe, con una inversión de 4 mil millones de pesos. Por primera vez en más de diez años, el espacio pudo disfrutarse sin el vallado de obra que había acompañado los trabajos durante largo tiempo.

Una fiesta popular frente al río

Desde el mediodía, el público comenzó a ocupar los alrededores del Escenario del Río y acompañó las distintas propuestas artísticas, gastronómicas y recreativas organizadas por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe y empresas rosarinas.

La programación se desplegó en dos escenarios simultáneos. En el Escenario Río se presentaron DJ Ioio Ritmo, Jose Pujol, Ele Mariani, Sandra Corizzo y Grupo, el Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Maggie Cullen, La Chamba Folk y Alma Pellegrini, antes del show central.

En el Escenario Parque actuaron DJ China, Nazarena Segovia, María Elena Sosa, Amapola, Los Peñaloza y La Vanidosa. También hubo un patio de baile con espectáculos y clases abiertas, con la DJ Ine Maguna, los ballets Arreando Sueños, Achalay Mi Tierra, Yvymarae, Herencia Criolla y Rincón de mi Patria, además de la agrupación gaucha Recorriendo el Litoral.

La agenda incluyó además un concurso de asado a la estaca, con participantes de distintos puntos del país, ferias de emprendedores de la Economía Social, espacios de Cultura, propuestas del Plan Cuidar y el tradicional Mercado de Pulgas.

En el Galpón 17, el público pudo recorrer la experiencia inmersiva Estación Rosario 300, una propuesta con tecnología 4D E-Motion que invita a recorrer la historia de la ciudad, sus monumentos, edificios emblemáticos, muelles y paisajes ligados a la identidad rosarina.

El cierre con Abel Pintos

El momento más convocante de la tarde llegó con la presentación de Abel Pintos, quien se mostró “orgulloso y emocionado” por participar de la celebración del Día de la Bandera ante una multitud.

El cantante ofreció un repertorio especialmente preparado para la ocasión, con canciones de su etapa más reciente y clásicos de su trayectoria. Entre otros temas, interpretó “Oncemil”, “Aquí te espero”, “La llave” y “Sin principio ni final”. También incluyó homenajes a Gustavo Cerati, con “Cactus”, y al Indio Solari, con “Jijiji”.

El cierre llegó con una versión de “Aurora” junto a Walter Ríos, mientras el Monumento iluminado completaba una postal multitudinaria frente al Paraná.

(Cadena3)