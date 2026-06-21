Ecuador no pudo con Curazao, empató 0-0 y quedó al borde de la eliminación

«La Tri» dominó, generó numerosas situaciones y chocó con una actuación brillante del arquero Eloy Room. Ahora está obligada a vencer a Alemania para seguir con vida.

Ecuador dejó escapar una oportunidad clave en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece igualó 0-0 frente a Curazao en Kansas City por la segunda fecha del Grupo E y complicó seriamente sus chances de avanzar a la siguiente ronda.

Tras la derrota sufrida en el debut ante Costa de Marfil, la selección ecuatoriana necesitaba una victoria para acomodarse en la tabla. Sin embargo, pese a dominar gran parte del encuentro y generar numerosas ocasiones de gol, no logró quebrar la resistencia del arquero Eloy Room, la gran figura de la noche.

Desde el comienzo, Ecuador asumió el protagonismo. A los dos minutos, Enner Valencia tuvo una oportunidad inmejorable tras una asistencia de Moisés Caicedo, pero Room respondió con una notable atajada. Con el correr de los minutos, Gonzalo Plata, John Yeboah, Pedro Vite y el propio Valencia siguieron acumulando llegadas sin éxito.

La Tri monopolizó la posesión y encontró espacios para atacar, aunque volvió a mostrar problemas en la definición. Del otro lado, Curazao apostó al orden defensivo y a las transiciones rápidas, generando algunas aproximaciones aisladas que también exigieron al arquero Hernán Galíndez.

En la segunda mitad, Ecuador redobló la presión. Valencia contó con varias oportunidades claras, Kevin Rodríguez estuvo cerca de abrir el marcador y Gonzalo Plata generó peligro constante por las bandas. Sin embargo, Room respondió una y otra vez con intervenciones decisivas para mantener el arco en cero.

Los números reflejaron la superioridad ecuatoriana. A falta de pocos minutos para el final, el conjunto sudamericano acumulaba 27 remates, 15 de ellos dirigidos al arco rival. Aun así, la falta de eficacia y la inspiración del guardameta caribeño impidieron que esa superioridad se tradujera en goles.

En los minutos finales, Ecuador buscó el triunfo de manera desesperada. Moisés Caicedo envió centros al área, Beccacece agotó las variantes ofensivas y hasta hubo una revisión del VAR en tiempo agregado por un posible penal. Sin embargo, tras el análisis, el árbitro descartó cualquier infracción.

El pitazo final selló un empate con sabor a derrota para Ecuador. Con apenas un punto en dos presentaciones, la selección ecuatoriana quedó obligada a conseguir un resultado positivo ante Alemania en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Curazao, por su parte, celebró un empate histórico sustentado en una sólida tarea defensiva y en la sobresaliente actuación de Eloy Room, quien se convirtió en el gran responsable de que el marcador terminara sin goles. (Cadena3)