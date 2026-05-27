San Pedro: Secuestran estupefacientes y un arma de fuego tras un procedimiento policial en barrio Santa Ana

En el marco de los operativos de seguridad y prevención dispuestos por la Unidad Regional 2, efectivos del Cuerpo de Infantería, lograron la demora de un hombre, el secuestro de estupefacientes y un arma de fuego, en barrio Santa Ana de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

El procedimiento se registró durante la mañana de hoy, mientras personal policial efectuaban recorridos preventivos por barrio Santa Ana, observaron a un sujeto que al notar presencia policial emprendió a la fuga, siendo interceptado a pocos metros.

Al momento de realizar una requisa, se encontró entre sus prendas de vestir envoltorios con aparentes sustancias prohibidas, dando inmediata intervención a la Brigada de Narcotráfico. Tras las diligencias correspondientes y en presencia de testigo hábil, personal especializado procedió al secuestro de envoltorios con una sustancia amarillenta, que sometida a prueba de narcotest, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína y derivados.

Asimismo, se logró secuestrar un arma de fuego calibre 22, por lo que el sospechoso quedo alojado en la Comisaría Seccional 26°, en cuanto a los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, continuando con las actuaciones de rigor .