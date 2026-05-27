Megaoperativo de seguridad y prevención en jurisdicción de comisarias seccionales 26° y 48°

En la jornada de hoy, la Unidad Regional 2 de San Pedro, desplegó un importante megaoperativo de seguridad y prevención en distintos sectores correspondientes a las jurisdicciones de las Comisarías Seccionales 26° y 48°, con el objetivo de reforzar la presencia policial y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

El dispositivo contó con la participación del Cuerpo de Infantería, Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Cuerpo de Caballería, Cuartel de Bomberos, Brigada de Investigaciones, Brigada de Narcotráfico, UPCAR, Patrulla Contravencional, personal de calle y móviles policiales, quienes realizaron recorridos preventivos,, identificación de personas y entrevistas vecinales en distintos barrios y sectores estratégicos.

Asimismo, se llevaron a cabo controles sobre motocicletas y automóviles, verificando documentación correspondiente y el cumplimiento de las normativas vigentes, además de intensificar la presencia policial en zonas consideradas de mayor conflictividad.

Estos operativos se continuarán desarrollando de manera sorpresiva y simultánea en distintos puntos de la ciudad y zonas aledañas, conforme los lineamientos dispuestos por Jefatura de la Policía de Jujuy, fortaleciendo las áreas preventivas y el contacto permanente con la comunidad.