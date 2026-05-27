Importante despliegue de los efectivos de la Unidad Regional 2 durante el fin de semana

Accidentes, robos, controles, rescate y operativos, son parte de los hechos policiales relevantes del fin de semana en jurisdicción de la unidad Regional 2 de San Pedro.

El Comisario Rodrigo Gareca, de la Unidad Regional N° 2 de Policía de San Pedro de Jujuy, brindó detalles sobre los hechos policiales más relevantes registrados durante el fin de semana en distintas localidades y jurisdicciones comprendidas en el área de cobertura.

Entre los sucesos destacados se encuentran accidentes de tránsito, robos, rescates, operativos de seguridad y controles preventivos realizados por personal policial.

En relación a los accidentes viales, el Comisario informó que uno de los hechos de mayor relevancia ocurrió sobre Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de la localidad de Rodeíto, donde un hombre que circulaba en motocicleta habría derrapado luego de intentar esquivar una piedra sobre la cinta asfáltica. A raíz de la maniobra, el conductor perdió el control del rodado y sufrió heridas de consideración, por lo que fue trasladado inicialmente al hospital local y posteriormente derivado a un centro de mayor complejidad debido a las lesiones presentadas.

Otro de los siniestros se registró el sábado sobre Ruta Nacional N° 34, en jurisdicción de Seccional 52. Según detalló Gareca, un automóvil que circulaba por la ruta se habría cruzado de carril por causas que aún son materia de investigación, impactando de frente contra otro vehículo que transitaba en sentido contrario. Como consecuencia del choque, una mujer resultó con lesiones aparentemente leves y fue asistida por personal médico. Además, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales.

Por otra parte, el jefe policial confirmó que en la localidad de Palma Sola, jurisdicción de Comisaría Seccional 36, se investiga un importante robo ocurrido durante la madrugada del fin de semana. De acuerdo a los primeros datos recabados, entre cinco y seis hombres ingresaron a una finca de la zona, donde maniataron a una de las víctimas para posteriormente sustraer una suma cercana a los 15 millones de pesos. El hecho continúa bajo investigación y las actuaciones se encuentran a cargo del personal correspondiente.

Asimismo, personal policial intervino en un hecho ocurrido en el sector conocido como Cuatro Caminos de San José, donde un hombre cayó dentro de un piletón sin agua ubicado en cercanías de la zona. Por causas que aún intentan establecerse, la persona sufrió lesiones en una de sus piernas y debió ser trasladada al hospital local para recibir asistencia médica. Desde la fuerza informaron que el hombre se encontraba consciente al momento del rescate.

En cuanto a las actividades institucionales, el Comisario destacó la participación policial en el desfile conmemorativo por el 25 de Mayo y el aniversario de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Del operativo participaron aproximadamente 365 efectivos pertenecientes a distintas divisiones y cuerpos especiales de la fuerza, incluyendo personal motorizado, infantería, caballería, abanderados y escoltas, garantizando el normal desarrollo de las actividades protocolares y festivas.

Respecto al robo registrado en una estación de servicio de San Pedro de Jujuy, el funcionario policial señaló que la investigación continúa en curso y que por el momento no se pueden brindar mayores detalles para no entorpecer las actuaciones. No obstante, indicó que existen registros fílmicos aportados por las cámaras de seguridad del lugar y que la Brigada de Investigaciones trabaja sobre distintas líneas investigativas para esclarecer el hecho.

En materia preventiva, durante el fin de semana también se desarrollaron operativos antipicadas y controles vehiculares en horario nocturno en distintos sectores de la ciudad. Desde la Unidad Regional N° 2 confirmaron que estos procedimientos continuarán realizándose con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir maniobras peligrosas en la vía pública.

Finalmente, el Comisario Rodrigo Gareca alertó a la comunidad sobre el incremento de denuncias relacionadas con estafas virtuales y telefónicas. En ese sentido, explicó que muchas de las maniobras delictivas se concretan mediante engaños telefónicos o a través del ingreso a páginas no oficiales, donde las víctimas terminan entregando datos personales o permitiendo accesos indebidos a sus cuentas y aplicaciones, especialmente WhatsApp y servicios bancarios.

Ante esta situación, recomendó a la población ingresar únicamente a sitios oficiales y, en el caso de personas mayores, solicitar ayuda a familiares o personas de confianza con conocimientos tecnológicos para evitar ser víctimas de este tipo de delitos. También recordó la importancia de realizar la denuncia correspondiente ante cualquier situación sospechosa.

Además, durante el fin de semana la Policía de la Provincia brindó cobertura de seguridad en distintos eventos deportivos, sociales y culturales desarrollados dentro de la jurisdicción de la Unidad Regional N° 2, incluyendo encuentros deportivos correspondientes a la Liga del Ramal, los cuales se realizaron sin registrarse inconvenientes de gravedad.