San Pedro: Operativo de tránsito con múltiples secuestros y test de alcoholemia positivo

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy desplegó diversos operativos de seguridad vial en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se encontró una moto que había sido denunciada como robada y 27 conductores dieron positivo al test de alcoholemia.

A cargo del equipo de Tránsito y Protección Ciudadana, en conjunto con la Policía de la Provincia, se llevaron a cabo los trabajos tanto en la jornada del viernes como el sábado por la noche, con resultados positivos.

“Se pudo encontrar una moto que había sido denunciada como robada; tenía el motor adulterado”, contó Ramón Girón, y agregó: “Fue muy positivo porque logramos sacar de circulación a conductores que dieron positivo al test de alcoholemia”.

De este modo, en la noche del viernes se demoraron 16 motocicletas; el sábado, 6; y el domingo, 29 en total. La mayoría de las infracciones se debieron a falta de documentación, ausencia del caño de escape reglamentario, realización de picadas y casos de alcoholemia positiva.

“En más de la mitad de las situaciones la intervención inicial fue de la Policía, mientras que desde el área municipal se labraron las infracciones correspondientes”, continuó el titular del área de Protección Ciudadana.

Girón remarcó que “muchos de ellos son menores de edad, por eso llamamos a la reflexión a los padres para que tengan en cuenta estas situaciones. Luego se lamentan accidentes que pueden tener consecuencias graves, incluso la pérdida de un ser querido; por lo tanto, se pueden evitar”.

Por último, recalcó que “seguimos reforzando controles para garantizar orden, seguridad y convivencia en nuestras calles. Entre todos podemos lograr una ciudad ordenada, sin incidentes viales”, finalizó.